Le contrat de Shea Weber moins «contraignant» dès l'an prochain? 

En faisant l'acquisition du défenseur Shea Weber il y a un an et demi, le Canadien a aussi hérité d’un contrat astronomique. Le défenseur étoile avait signé dans l’ancienne convention collective un contrat de 110 M$, pour une période de 14 ans, en 2012.

Rappelons que ce n’était pas l’idée des Predators de lui octroyer ce contrat, mais que c'est une offre hostile des Flyers qui avait forcé le directeur général David Poile à égaler l’offre dans le but de retenir ses services.

Ce type de contrat a été jugé tellement néfaste pour le hockey, que dans la convention collective qui a suivi, ce genre de pacte a été banni.

En fait, aujourd’hui, en vertu des nouvelles règles, les nouveaux contrats de joueurs qui demeurent avec leur même équipe sont plafonnés à huit ans.

La mauvaise nouvelle, c’est qu’il reste encore huit ans au contrat de Weber. La bonne nouvelle, c’est que son salaire commence à décliner considérablement dès la saison prochaine.

Même si le montant appliqué sur la masse salariale (cap hit) du Canadien est de 7,9 M$ annuellement, le Tricolore lui a versé 12 M$ lors de chacune de ses deux premières saisons à Montréal.

Dès l’an prochain, son véritable salaire passe à 6 M$ et ce pour les quatre prochaines saisons, ce qui fait de son contrat un montant beaucoup plus raisonnable. Weber touchera ensuite 3 M$ dans cinq ans et 1 M$ lors des trois dernières années de son contrat.

Un joueur impossible à transiger?

L’analyste Darren Dreger de TSN disait cette semaine que le lourd contrat de Weber faisait de lui un joueur presque impossible à échanger.

Mais dès la saison prochaine, si le Canadien voulait réellement rebâtir et laisser Weber partir, il serait probablement plus facile de le faire en comparaison des dernières années.

Notons que même si le réel salaire de Weber diminue, le montant applicable sur la masse, et ce jusqu’à la fin de son contrat, demeurera toujours le même : 7,9 M$.

Ceci peut éventuellement devenir attrayant pour un club aux moyens limités, qui désire un joueur d’impact, qui compte pour beaucoup sur la masse salariale, mais coûte peu cher.

L'autre élément à surveiller, c’est de voir si Weber sera en mesure de tenir le coup dans la LNH pour encore huit ans. Il aura 41 ans quand son contrat viendra à échéance.