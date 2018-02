Super Bowl: Les Eagles ont la recette pour battre les Patriots

BLOOMINGTON, Minn. - La recette du succès contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre est de laisser Tom Brady sur les lignes de côté et de le déranger lorsqu'il est sur le terrain.

Ce n'est rien de nouveau. Mais la bonne nouvelle pour les partisans des Eagles de Philadelphie, c'est que l'équipe possède tous les ingrédients pour la réussir, dimanche, lors du 52e Super Bowl.

Les Eagles ont une offensive capable d'écouler plusieurs minutes, forçant le légendaire quart des Patriots à être spectateur des prouesses de ses adversaires.

Jay Ajayi, l'ancien porteur de ballon des Patriots LeGarrette Blount et Corey Clement ont formé la troisième meilleure attaque au sol de la NFL alors que les Eagles ont été premiers au chapitre du temps de possession. «Tu dois être patient et efficace, a mentionné l'entraîneur-chef des Eagles, Doug Pederson. C'est ce que nous avons été capables de faire tout au long de la saison.»

Il ne s'agit pas non plus d'une attaque axée seulement sur la puissance au sol.

La polyvalence des Eagles

Les Eagles sont polyvalents par la passe grâce à plusieurs receveurs capables de créer des problèmes de couverture. Carson Wentz a lancé 33 passes de touché et il a amassé 3296 verges par la passe avant de se déchirer le ligament croisé antérieur lors de la 14e semaine d'activités. En relève, Nick Foles a pour sa part lancé huit passes de touché, ce qui inclut aussi les séries.

Lors de la finale de l'Association Nationale, Foles a prouvé qu'il pouvait effectuer de rapides jeux aériens, réussissant trois passes de plus de 40 verges contre la meilleure défensive de la NFL. Il en a lancé une à Alshon Jeffery pour un touché de 53 verges et une autre de 41 verges à Torrey Smith.

Le demi inséré Zach Ertz et le receveur Nelson Agholor sont d'autres options. Tout comme le demi inséré Trey Burton, qui s'installe comme centre arrière dans les situations de court gain. «Tu ne peux pas simplement stopper un joueur, a fait valoir le demi de sûreté des Patriots Devin McCourty. Tu ne peux pas arriver sur le terrain et dire que c'est suffisant de limiter des gars comme Jeffery ou Ertz. Ils ont plusieurs joueurs qui peuvent te battre.»

Dans l'autre aspect du jeu, le coordonnateur défensif Jim Schwartz possède un groupe agressif. Personne ne court contre la défensive des Eagles. Elle occupait le premier rang de la NFL contre la course et elle n'a permis à aucun porteur de ballon d'atteindre le plateau des 100 verges en un match avant la 17e semaine, quand Ezekiel Elliott en a obtenu 103 contre des remplaçants.

Le bras de Brady

Les Patriots se fient beaucoup au bras de Brady, même si Dion Lewis a récolté 896 verges au sol et James White a été le héros du dernier Super Bowl. Brady ne pourra toutefois pas décocher de passe s'il n'a pas le temps de le faire et les Eagles possèdent quatre joueurs de ligne dominants, dont Fletcher Cox et Brandon Graham.

La ligne défensive génère assez de pression que Schwartz n'a pratiquement pas besoin de tenter un blitz. Il y a également assez de profondeur, grâce à Chris Long, Vinny Curry, Tim Jernigan et Beau Allen, pour que les joueurs de ligne ne soient pas fatigués au quatrième quart.

Le demi de sûreté Malcolm Jenkins est très physique lorsqu'il est inséré comme secondeur et les demis de coin Ronald Darby et Jalen Mills sont excellents en couverture.

«Ils ont une très bonne défensive, a avoué Brady. Elle est aussi bonne que celles que nous avons affrontées cette saison. Ils ont un très bon schéma tactique qui se mélange bien avec leurs couvertures défensives.»

Les Eagles ne devraient pas être crispés et ils ne sont pas intimidés par les Patriots. Les joueurs ont accepté leur rôle de négligés pendant les séries et ils ont surmonté plusieurs blessures à des joueurs clés.

«C'est le meilleur quart de l'histoire, mais ça ne veut pas dire qu'il est imbattable, a déclaré Jenkins à propos de Brady. Nous ne sommes pas inquiets.»