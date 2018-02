Les défenseurs s'illustrent dans une victoire contre les Ducks (vidéos)

La meilleure défense, c’est l’attaque, dit le proverbe. C’est exactement ce que les défenseurs du Canadien ont fait, samedi, inscrivant quatre buts dans une victoire de 5-2 de la formation montréalaise face aux Ducks d’Anaheim.

Jeff Petry (6e et 7e) Joe Morrow (4) et David Schlemko (1er) sont venus donner un fier coup de main aux attaquants du Canadien (21-25-6, 46 points) dans cette rencontre où le gardien Antti Niemi a excellé en repoussant 43 des 45 rondelles dirigées vers lui.

Logan Shaw, face à son ancienne équipe, a complété la marque. Nikita Scherbak, qui faisait un retour avec le Tricolore, a obtenu une mention d’aide.

Corey Perry (9e) et Richard Rakell (19e) ont assuré la réplique des Ducks (25-18-10, 60 points). Le gardien Ryan Miller a été chassé de la rencontre après avoir concédé un troisième but en un peu plus de quatre minutes en première période. Reto Berra a complété la rencontre. Les gardiens des Ducks ont face face à 29 tirs.

Le Canadien disputera le deuxième match de son traditionnel programme double du week-end du Super Bowl, dimanche, quand les Sénateurs d'Ottawa seront les visiteurs.

Le déroulement du match

Les Ducks ont dominé outrageusement les cinq premières minutes de jeu avec 9 tirs au but sans réplique. Atti Niemi a sauvé au moins trois buts aux siens.

C'est toutefois le Canadien qui inscrit le premier but du match à 6:10 quand Logan Shaw s'empare d'un retour de lancer et marque son 3e but de la saison, cette fois, face à son ancienne équipe. Le Tricolore a doublé la mise quelques instants plus tard quand un tir frappé de Joe Morrow a touché la cible. Et cela ça continué quand David Schlemko a complété un jeu d'Alex Galchenyuk pour porter le compte à 3-0. Trois buts en 4 minutes et deux secondes pour la formation de Claude Julien qui a chassé Ryan Miller, remplacé par Reto Berra.

Une avance de 4 buts

Le Canadien s'en est tiré sans mal lors d'un désavantage numérique en début de deuxième période et il a ajouté à son avance en avantage numérique quand un faible tir de Jeff Petry a franchi la ligue rouge du filet des Ducks.