«Pour moi, c'est énorme d'obtenir la victoire» - Antti Niemi

Antti Niemi n'a pas disputé beaucoup de matchs avec le Canadien, mais le vétéran sait hausser son niveau de jeu quand il le faut.

« L’équipe avait besoin de quelques points, a dit Niemi, qui a permis à son équipe de mettre un terme à une séquence de trois revers. Pour moi, c’est énorme d’obtenir mon premier départ dans cet aréna (Centre Bell) et d’obtenir la victoire. »

Les sportifs aiment établir une certaine forme de routine avant les matchs. Routine qui est bousculée lors de rencontre présentée en après-midi.

« Durant mes cinq premières années dans la ligue, je n’aimais pas jouer à cette heure parce que je pensais que je devais patiner le matin, avant les matchs. Maintenant, je n’ai plus de problèmes, sinon qu’il faut quand même se lever plus tôt que d’habitude. »

Tenir le fort

Les Ducks ont amorcé le match le pied au plancher, dirigeant 9 tirs avec Niemi avant même que le Canadien obtienne un tir sur Ryan Miller, mais le gardien du Tricolore a tenu le fort avec plusieurs arrêts pas commodes.

« Ce n'étaient pas de bonnes chances de marquer, a précisé Niemi, mais on n'a pas donné de buts et nous avons commencé à mieux jouer. J’ai dû faire beaucoup d’arrêts tôt dans le match. Ça m’a aidé et ça a inspiré la confiance à mes coéquipiers. »

Le Finlandais a fait un arrêt crucial en troisième période, quand le Canadien avait les devants 4 à 2, lors d’une échappée d’Andrew Cogliano.

« Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Il est très rapide et ça m’a pris une fraction de seconde avant de réaliser que mon bâton avait fait dévier la rondelle derrière le filet. »