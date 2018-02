«Ce sont les chances de marquer qui comptent» - Claude Julien

Le Canadien a tenu le coup durant les cinq premières minutes, samedi, avant de retourner la situation en sa faveur. Mais était-il vraiment dans le pétrin?

Après la rencontre, l'entraîneur Claude Julien a nuancé le départ-canon des Ducks d'Anaheim qui comptaient déjà 9 tirs au but, au moment où le Tricolore était encore en quête de son premier.

« Vous regardez le match comme moi, a dit l'entraîneur, en prenant les représentants des médias à témoin. Ils ont 9 tirs. Si ça vient de partout, c'est que ça fait partie de leur plan de match de lancer au filet et d'aller au filet. C'est plus les chances de marquer.

« Durant les cinq premières minutes, ont-ils eu beaucoup de chances de marquer ou n'ont eu que des lancers? C'est ça qui est important. Nous, on a eu 30 lancers dans une période à Anaheim, mais on a marqué un seul but. Ce sont les chances de marquer qui comptent, pas nécessairement le nombre de lancers. Ils ont gagné les 5 premières minutes, on a gagné les 15 autres. Et donc, on a gagné la période. »

Julien a salué le bon travail de son gardien Antti Niemi, ainsi que celui du jeune Nikita Sherbak.

« On savait qu'ils sortiraient avec vigueur et qu'ils pratiqueraient un style de jeu lourd, a analysé Jeff Petry, l'auteur de deux buts. Je ne crois pas que nous étions très efficaces au départ, mais au fur et à mesure que le match avançait, nous avons mieux joué. »