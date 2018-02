«Ça va se décider dans les derniers instants du match.» -Bruno Heppell

À la veille du Super Bowl LII, Bruno Heppell a livré à Jérémie Rainville, aux Amateurs de sports, ses dernières analyses sur le match qui opposera dimanche les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Eagles de Philadelphie au U.S. Bank Stadium à Minneapolis, au Minnesota.

«Je ne pense pas qu’une équipe va se sauver avec la victoire en première demie, estime Bruno Heppell, collaborateur football au 98,5 Sports. Ça va se décider dans les derniers instants du match.»

Selon l’ancien joueur des Alouettes de Montréal, les Eagles ont connu un parcours remarquable en matchs éliminatoires malgré qu’ils étaient chaque fois les négligés. Pas beaucoup d’observateurs ne donnaient cher de leur peau lorsque leur jeune et talentueux quart-arrière Carson Wentz s’est blessé le 10 décembre.

Nick Foles a pris la relève et il a été à la hauteur de la tâche, notamment en finale de la NFC quand il a joué le match de sa vie en dépeçant la défensive des Vikings du Minnesota, la meilleure de la NFL.

«Les Eagles pourraient même gagner le Super Bowl si Nick Foles joue aussi bien que la semaine passée, affirme Bruno Heppell.»

Pour l’analyste de football, c’est le jeu au sol qui sera la clé pour l’attaque des Eagles.

«C’est ça qui a été ton pain et ton beurre pendant toute l’année, a-t-il expliqué. Il faut que tu regardes ce qui t’as amené là. Ils ont dominé toute la saison en courant avec le ballon.»

Tom Brady qui est déjà le quart-arrière le plus titré de l’histoire du Super Bowl avec 5 championnats en aura plein les mains contre la défensive des Eagles de Philadelphie.

«La force des Eagles défensivement c’est de mettre de la pression sur le quart-arrière, a dit Bruno Heppell. Il n’y a pas une équipe qui a mis plus de pression sur les quarts que les Eagles.»

Toutefois, note-t-il, Tom Brady a été le meilleur quart contre la pression en 2017.

«Il a complété presque 60% de ses passes lorsqu’il était sous pression, précise-t-il. Il a lancé 10 passes de touché (sous pression) contre seulement deux interceptions, ce qui est un ratio exceptionnel.»

Brady est reconnu pour garder son calme et pour rester dans son match même si la pression défensive est forte et qu’il se fait frapper souvent.

«Est-ce que Tom Brady va les faire payer lorsqu’ils vont mettre de la pression en étant aussi bon qu’il l’a été en saison régulière, se demande Heppell.»

Même si les Eagles seront on ne peut plus motivés et affamés d’une conquête du Super Bowl, les Patriots ne s’assoient jamais sur leurs lauriers.

«Les Patriots, c’est probablement l’équipe la plus compétitive que j’ai rencontrée, croit l'ancien des Alouettes. Leur leader Tom Brady n’est jamais rassasié, il est affamé de victoires et c’est contagieux et on sait que Bill Belichek est un gagnant.»