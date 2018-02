"}],"slug":"sports/les-senateurs-l-emportent-en-tirs-de-barrage-grace-a-mike-hoffman-video","metaTitle":"","metaDescription":"","showOnWebsite":true,"likes":0,"shares":0,"views":0,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"linkedContents":[{"id":76482,"oldId":0,"name":"Canadiens vs Ducks: Commentaire de Dany Dubé","adTag":"","customAuthor":"","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180203/generic_1517696474335195_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-02-03 17:22:01","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-02-03 17:22:01","createdBy":1155,"lastEditedAt":null,"lastEditedBy":0,"type":"podcast","slug":"sports/canadiens-vs-ducks-commentaire-de-dany-dube","metaTitle":"","metaDescription":"","showOnWebsite":true,"likes":0,"shares":0,"views":0,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/emissions/bonsoir-les-sportifs/resume","tag":"em.bonsoir.les.sportifs"},{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35","isAllowedAsHomeStation":true}],"author":[{"id":1155,"username":"margla","password":null,"email":"mario.g.langlois@cogecomedia.com","firstName":"Mario","lastName":" G. Langlois","adTag":null,"slug":"mario-g-langlois","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-02-03 19:55:29","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},{"id":76484,"oldId":0,"name":"L'Impact manque de profondeur en défensive.","adTag":"","customAuthor":"","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180203/generic_1517696581977448_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-02-03 17:35:10","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-02-03 17:35:10","createdBy":1155,"lastEditedAt":"2018-02-03 17:44:12","lastEditedBy":1240,"type":"podcast","slug":"sports/l-impact-manque-de-profondeur-en-defensive","metaTitle":"","metaDescription":"","showOnWebsite":true,"likes":0,"shares":0,"views":0,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/emissions/bonsoir-les-sportifs/resume","tag":"em.bonsoir.les.sportifs"},{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35","isAllowedAsHomeStation":true}],"author":[{"id":1155,"username":"margla","password":null,"email":"mario.g.langlois@cogecomedia.com","firstName":"Mario","lastName":" G. Langlois","adTag":null,"slug":"mario-g-langlois","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-02-03 19:55:29","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]},{"id":1240,"username":"jacthe","password":null,"email":"Jacques.Theriault@cogecomedia.com","firstName":"Jacques","lastName":"Theriault","adTag":null,"slug":"jacques-theriault","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-02-03 19:55:29","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},{"id":76485,"oldId":0,"name":"«Ce sont les chances de marquer qui comptent» - Claude Julien","adTag":"","customAuthor":"98,5 Sports","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180203/generic_1517699273715104_ori.jpeg","imageDescription":"Brendan Gallagher salue le 2e but du match de soncoéquipier Jeff Petry","imageSource":"PC/Graham Hughes","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-02-03 17:50:00","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-02-03 18:14:58","createdBy":957,"lastEditedAt":"2018-02-03 18:21:14","lastEditedBy":957,"type":"article","slug":"sports/ce-sont-les-chances-de-marquer-qui-comptent-claude-julien","metaTitle":"","metaDescription":"","showOnWebsite":true,"likes":0,"shares":0,"views":0,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/emissions/bonsoir-les-sportifs/resume","tag":"em.bonsoir.les.sportifs"},{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35","isAllowedAsHomeStation":true}],"author":[{"id":957,"username":"phirez","password":null,"email":"philippe.rezzonico@cogecodiffusion.com","firstName":"Philippe","lastName":"Rezzonico","adTag":null,"slug":"philippe-rezzonico","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-02-03 19:55:29","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},{"id":76486,"oldId":0,"name":"«Ça va se décider dans les derniers instants du match.» -Bruno Heppell","adTag":"","customAuthor":"98,5 Sports","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180203/generic_1517703147957988_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"AP Photo/Matt Slocum","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-02-03 18:58:29","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-02-03 18:58:29","createdBy":1240,"lastEditedAt":"2018-02-03 19:19:06","lastEditedBy":1240,"type":"article","slug":"sports/ca-va-se-decider-dans-les-derniers-instants-du-match-bruno-heppell","metaTitle":"","metaDescription":"","showOnWebsite":true,"likes":0,"shares":0,"views":0,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/emissions/bonsoir-les-sportifs/resume","tag":"em.bonsoir.les.sportifs"},{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35","isAllowedAsHomeStation":true}],"author":[{"id":1240,"username":"jacthe","password":null,"email":"Jacques.Theriault@cogecomedia.com","firstName":"Jacques","lastName":"Theriault","adTag":null,"slug":"jacques-theriault","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-02-03 19:55:29","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]}],"tags":[{"id":52,"name":"hockey","slug":"hockey","entityType":null,"entityId":null},{"id":85,"name":"sénateurs","slug":"senateurs","entityType":null,"entityId":null},{"id":86,"name":"sports","slug":"sports","entityType":null,"entityId":null},{"id":16804,"name":"tirs de barrage","slug":"tirs-de-barrage","entityType":null,"entityId":null},{"id":22415,"name":"mike hoffman","slug":"mike-hoffman","entityType":null,"entityId":null}],"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/emissions/bonsoir-les-sportifs/resume","tag":"em.bonsoir.les.sportifs"},{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35","isAllowedAsHomeStation":true}],"interests":[{"id":6,"name":"_SPORTS","translation":{"fr":"Sports","en":"Sports"}}],"author":[{"id":1240,"username":"jacthe","password":null,"email":"Jacques.Theriault@cogecomedia.com","firstName":"Jacques","lastName":"Theriault","adTag":null,"slug":"jacques-theriault","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-02-03 19:55:29","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},"status":1}}

nc-logo-fb-simple nc-logo-twitter nc-logo-pinterest nc-logo-instagram nc-logo-youtube nc-logo-google-plus nc-logo-rss nc-zoom-2 nc-calendar-grid-61 nc-simple-remove nc-button-play nc-button-pause nc-button-stop nc-curved-next nc-tail-right nc-tail-left nc-volume-ban nc-volume-97 nc-volume-93 nc-sun-cloud-hail nc-sun-cloud-light nc-sun-cloud nc-sun-cloud-fog nc-email-84 nc-headphone nc-ic_photo_library_24px nc-flash-21 nc-single-02 nc-bars capture d'écran PHILADELPHIE - Mike Hoffman a été le seul à toucher la cible en tirs de barrage et les Sénateurs d'Ottawa ont gagné 4-3 contre les Flyers de Philadelphie, samedi après-midi. Les Sénateurs croyaient pouvoir se sauver avec une victoire en temps réglementaire, mais Nolan Patrick a créé l'égalité alors qu'il ne restait que 2,6 secondes à écouler à la troisième période. Aucune équipe n'a dénoué l'impasse en prolongation et après 11 tireurs stoppés en fusillade, Hoffman a finalement trompé la vigilance de Michal Neuvirth pour permettre aux Sénateurs de signer deux victoires de suite pour une première fois depuis les 5 et 6 janvier. Derick Brassard, Matt Duchene et Chris DiDomenico ont aussi marqué en temps réglementaire tandis que Ryan Dzingel s'est fait complice de deux réussites des Sénateurs. Sean Couturier et Claude Giroux ont répliqué pour les Flyers, qui ont perdu une quatrième partie consécutive. Les Flyers ont amorcé la journée au huitième échelon de l'Association Est, mais seulement un point devant les Rangers de New York et les Islanders de New York. Craig Anderson a repoussé 33 rondelles pour inscrire la victoire à sa fiche. Alex Lyon a commencé le match pour les Flyers, mais il a été remplacé par Neuvirth après avoir alloué trois buts sur 23 tirs. Réseau parlé FM93 104,7 fm Outaouais 106,9 fm Mauricie 107,7 fm Estrie

Actualités Sports Politique Économie Culturel Techno Pyeongchang Émissions Animateurs Concours Évènements Connexion -7°C 22:00 3180 00:00 100

Bonsoir les sportifs avec Derek Aucoin

Votre version d'internet explorer est trop basse. Utilisez au moins la version 11 ou un navigateur récent comme Google Chrome.