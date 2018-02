Randy Moss, Ray Lewis, et Terrell Owens au Temple de la renommée (vidéo)

Comme le veut la tradition, les noms des élus 2018 au Temple de la renommée du football professionnel ont été annoncés la veille du Super Bowl.

Premier receveur de passe depuis Jerry Rice à être élu à sa première année d’admissibilité, Randy Moss fut l’un des plus talentueux à sa position dans l’histoire de la NFL.

Alors qu’il aurait dû être repêché parmi les premiers en 1998, Moss a attendu la 21e sélection avant qu’il ne soit réclamé par les Vikings du Minnesota. Beaucoup d’équipes avaient des réserves sur Moss en raison de son caractère et de sa personnalité.

À son année recrue, il capta 69 passes dont 17 pour le touché, accumulant 1,313 verges de gains. En carrière il a attrapé 982 passes, pour 15, 292 verges, ce qui le place au 4e rang de l’histoire et 156 passes de touché pour le 2e rang de tous les temps.

Outre les Vikings, Randy Moss a joué pour les Raiders d’Oakland, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les 49ers de San Fransisco.

Son comportement sur le terrain fut toutefois souvent controversé.

Repêché au 26e rang en 1996 par les l’équipe qui devenait les Ravens après le déménagement des Browns de Cleveland à Baltimore, Ray Lewis en est devenu rapidement un des leaders de la défensive, voire de l’équipe.

Ses statistiques sont éloquentes : 13 participations au Pro Bowl, 8 fois sur l’équipe d’étoiles, 31 interceptions, 17 échappées provoquées, 41,5 sacs du quart et plus de 2,000 plaqués en carrière. Il a été élu joueur défensif par excellence en deux occasions et fut le joueur du match du Super Bowl en 2000.

Ray Lewis, a joué 17 saisons au milieu de la secondaire des Ravens avec qui il a remporté deux Super Bowls.

Le receveur de passe Terrell Owens a finalement été élu au Temple de la renommée à sa troisième année d’éligibilité. Ce ne sont toutefois pas ses statistiques qui ont retenu le corps électoral de l’élire avant.

En effet celui qu’on appelait familièrement T.O. est dans le top 10 pour les passes captées (1,078), les verges accumulées (15, 934) et les touchés (153).

Son ego surdimensionné, son comportement envers ses coéquipiers et les médias ont certainement freiné son entrée au Panthéon du football. Owens a joué pour les 49ers de San Fransisco, les Eagles de Philadelphie, les Cowboys de Dallas, les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinati.

Ses séjours avec ses équipes se sont généralement terminés dans le tumulte et la controverse.

Comme pour Randy Moss et Ray Lewis, Brian Urlacher qui a joué toute sa carrière de 13 saisons avec les Bears de Chicago a été élu à sa première année sur les bulletins de vote.

Pilier de la secondaire des Bears, Urlacher a été repêché par les Bears au 9e rang en 2000. Véritable machine à plaquer (1,315) il a aussi réussi 41,5 sacs du quart et 22 interceptions.

Brian Urlacher a été recrue défensive en 2000 et joueur défensif par excellence en 2005.

Brian Dawkins, Jerry Kramer, Robert Brazile et Bobby Beathard ont aussi été admis au Temple de la renommée du football professionnel.

