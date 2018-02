Le parcours du Canada à la Coupe Davis a pris fin dès le premier tour, dimanche, Denis Shapovalov s'inclinant devant le Croate Borna Coric, 6-4, 6-4 et 6-4.

L'Ontarien de 18 ans a baissé pavillon contre son rival de 21 ans, qui a permis au pays des Balkans de s'imposer 3-1.

Classé 47e, Coric a mérité trois bris et cinq as. Shapovalov, 48e, a commis 59 fautes directes. Il avait battu Viktor Galovic vendredi.

«Borna a plus d'expérience que moi sur la terre battue. Il a appris le tennis sur cette surface et ç'a paru, a dit Shapovalov. Il a disputé un match incroyable. J'ai essayé de garder ça serré et de trouver une brèche, mais il n'a jamais ralenti. Je n'ai pas mal joué, mais ce n'était pas suffisant.»

Les autres membres de l'unifolié étaient Vasek Pospisil, Peter Polansky et Daniel Nestor, avec Frank Dancevic comme capitaine.

En septembre, le Canada aura comme enjeu de rester dans le groupe mondial, qui regroupe les 16 meilleures nations au monde. L'adversaire sera connu en avril.

Les Croates vont se mesurer aux Kazakhs en quarts de finale en avril, en Croatie.