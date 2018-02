«(Scherbak) était prêt à revenir» - Claude Julien

Le jeune Nikita Scherbak a connu un bon week-end avec le Canadien de Montréal, récoltant des mentions d’aide lors des victoires contre les Ducks d’Anaheim et les Sénateurs d’Ottawa.

Qui plus est, les assistances ont été obtenues lors d’avantages numériques du Tricolore et le principal intéressé estime qu’il est plus confiant que lors de son premier passage avec la formation.

« J’ai eu beaucoup de temps de glace dans la Ligue américaine, les entraîneurs m’ont fait confiance. Tout ça m’a aidé, sans compter que j’ai un bon appui des joueurs dans l’équipe. »

Et Scherbak a quelque peu changé son approche.

« J’essaie de plus voir le match dans sa globalité et non pas de créer uniquement des occasions de marquer. J’essaie d’être plus constant, aussi. »

Interrogé quant à savoir pourquoi le Canadien ne l’avait pas ramené à Montréal plus tôt, l’entraîneur Claude Julien a remis les pendules à l’heure.

« On l’avait rappelé, mais il s’est blessé. Pour donner une chance à un jeune, tu lui donnes la chance de jouer beaucoup pour retrouver son synchronisme. Si on le ramène trop tôt, on ne voit peut-être pas le même Scherbak aujourd’hui et on n’a pas la même évaluation.

« Il était prêt à revenir et il joue des bons matchs depuis qu’il est arrivé. Ce sont des signes encourageants pour un jeune joueur. »