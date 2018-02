«J'ai ressenti un grand soulagement» - Lehkonen

Le dernier but… En fait, les deux derniers buts d’Artturi Lehkonen remontaient à un match contre les Sénateurs d’Ottawa, le 30 octobre 2017. Dire qu’il était soulagé après la victoire des siens était peu dire.

Lehkonen a mis fin à son éprouvante léthargie grâce à un tir à courte distance où Condon n'a pas nécessairement bien paru.

Lorsqu'il a marqué ce but, Lehkonen n'a pu s'empêcher de secouer le poing en guise de satisfaction et de soulagement, même s'il lui a fallu une ou deux secondes avant de réagir.

« Je n'étais pas certain, en fait, que la rondelle avait pénétré dans le filet, a raconté Lehkonen. Quand j'ai entendu le timbre sonore après le but, j'ai ressenti un grand soulagement, comme si un poids énorme était tombé de mes épaules. »

Mais le jeune joueur admet qu’il n’y a pas de secret pour mettre un terme au terme d’une telle léthargie.

« Il n’y a vraiment rien que l’on puisse y faire, a dit Lehkonen. Tu dois garder une attitude positive, travailler fort… Tu essaies de demeurer dans le match et de ne pas t’apitoyer sur ton sort. »

Cela faisait 24 matchs que Lehkonen n'avait pas trouvé le fond du filet et les joueurs du Canadien qui se trouvaient dans le vestiaire après la rencontre ont paru aussi soulagés que le principal intéressé.

« Je ne sais pas comment il a passé à travers (sa léthargie). Tous les joueurs sont différents. Nous savions qu'il finirait par marquer. Après son but, on a vu son jeu changer immédiatement. Il se sentait libéré », a commenté Alex Galchenyuk.

Visiblement, Claude Julien n’avait pas perdu confiance envers Lehkonen, le faisant encore évoluer lors des avantages numériques.

« On a décidé de mettre Lehkonen là où il connaissait beaucoup de succès l'an passé, a précisé Julien. Autour du filet... On l'a déplacé de l'enclave pour le mettre autour du filet. Il semble assez confortable. Vous savez, on parle aux joueurs. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il avait des occasions de marquer.

« Ça été un bon match cet après-midi, a analysé Claude Julien. On a fait beaucoup de bonnes choses. Une fois qu'on a pris l'avance, on l'a bien gérée. En troisième période, on ne leur a pas donné beaucoup, mais on a quand même gardé le pied sur l'accélérateur. On a joué un 60 minutes assez complet.»

«Je ne suis pas très porté par les statistiques, mais il n'y a pas de doute que c'est une bonne sensation, a dit Tomas Plekanec, en commentant ses 600 et 601 points dans la LNH. Je dois remercier tous mes coéquipiers de trios qui m'ont aidé à atteindre ce chiffre. Il n'y a pas de doute que c'est très agréable. »

« C'est un vrai pro. Il se prépare bien, il fait les bonnes choses. Il est fiable. Sa production a diminué un peu, mais son intelligence et son expérience sont encore là », a déclaré Julien, qui a terminé son point de presse avec un « Go Pats! » bien senti.

(Avec La Presse canadienne)