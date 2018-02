"},{"type":"text","content":"

Il revient à la charge, mais son botté touche la barre verticale du côté gauche et les Pats sont incapables de réduire l'écart à 14:18.

Les Eagles continuent de bien jouer. Ils ajoutent un autre touché à leur avance grâce à la course de 21 verges de LeGarette Blount - un ancien des Pats - jusque dans la zone des buts à 8:55. Toutefois, ils ont raté leur transformation de deux points. Ils devront donc se contenter de six points.

Eagles 15 - Pats 3

À la séquence suivante, les Pats traversent le terrain en cinq jeux et cette fois-ci, la remise est bonne et Gostkowski ne rate pas son botté et les Pats réduisent quelque peu l'avance des Eagles à 7:29. Eagles 15 - Pats 6

Avec cinq minutes à faire, les Eagles viennent bien près de marquer un autre touché, mais une mauvaise réception à la porte des buts permet aux Pats de récupérer le ballon alors qu'ils sont crédités d'une interception.

Sur la séquence offensive suivante, Tom Brady mène les siens dans la zone des Eagles avec sept jeux et 90 verges gagnées. James White marque un touché avec une course au sol de 26 verges à 2:04 de la première demie. Une fois de plus, le botteur Gostkowski rate la transformation. Les Pats ajoutent donc six autres points. Eagles 15 - Pats 12

Mais les Eagles sont inarrêtables. Ils traversent une fois de plus le terrain grâce notamment à une course de 55 verges de Corey Clement, ce qui amène les Eagles à la porte des buts.

Avec 4 et une verge à faire, les Eagles tentent le tout pour le tout au lieu de se contenter d'un botté de précision. Ils exécutent à la perfection un jeu renversé et Nick Foles capte une passe dans la zone des buts à 00:34. Puis, la transformation est réussie. Eagles 22 - Pats 12

Nick Foles est devenu le premier quart dans l'histoire du Super Bowl a lancé une passe de touché ET en capter une.

3e quart

Les Pats ne perdent pas de temps. Dès l'ouverture du 3e quart, il réduisent l'écart des Eagles à trois points quand Tom Brady lance une passe de touché de 5 verges à Rob Gronkowski à 12:15. Transformation réussie de Gostkowski. Une séquence de huit jeux de 75 verges. Eagles 22 - Pats 19

À 7:25, les Eagles ajoutent un touché à leur avance quand Corey Clement capte une passe de touché de 22 verges profondément dans la zone des buts. Les officiels vont à la reprise vidéo pour s'assurer que le receveur a eu le temps de mettre ses deux pieds au sol avant de sortir à l'extérieur de la zone des buts. Le touché est officiellement accordé. Transformation réussie. Eagles 29 - Pats 19

Mais Tom Brady n'a pas cinq bagues de Super Bowl pour rien! En un rien de temps, il ramène son équipe dans la zone payante en sept jeux pour un total de 75 verges. Chris Hogan capte sa passe de 26 verges pour le touché à 3:23. Transformation réussie. Eagles 29 - Pats 26

4e quart

Les Eagles ne lèvent pas le pied et marquent un autre botté de précision au début du 4e quart, à 14:14. Eagles 32 - Pats 26

Et qui d'autre?! The Gronk (Rob Gronkowski) marque son 2e touché de la soirée et donne les devants aux Pats pour la première fois de ce Super Bowl. Une passe de 4 verges captée à 9:26. Les Pats mené par Tom Brady ont traversé le terrain facilement en 10 jeux pour un total de 75 verges. Eagles 32 - Pats 33

À 2:25, Zach Ertz court vers la zone des buts après avoir capté une passe de Nick Foles et il plonge dans la zone des buts. Touché Eagles! Mais les officiels veulent s'assurer qu'il ait bien capté la passe puisqu'il a perdu le contrôle du ballon quelques secondes en touchant le sol. Mais le touché est confirmé. Les Eagles tentent à nouveau une transformation de deux points, mais ils échouent. Six points de plus. Eagles 38 - Pats 33

Alors que les Pats ont le ballon pour une séquence offensive à l'appel du «dernier deux minutes de jeu», Tom Brady est rejoint derrière la ligne de mêlée alors qu'il tente une passe. Le ballon est récupéré par les Eagles. C'est le premier revirement du match des Pats.

Avec une minutes et 10 secondes à faire dans le match, le botteur recrue Jake Elliott a réussi un important botté de placement de 46 verges pour augmenter l'avance des Eagles. Eagles 41 - Pats 33

À leur dernière possession, très profondément dans leur zone, les Pats ont bien tenté de réaliser un miracle comme ils en ont souvent effectués, mais pas cette fois-ci.

Les Eagles l'ont emporté 41-33.

