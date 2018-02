Baseball: fini les gros contrats aux anciennes vedettes?

Un phénomène assez particulier touche présentement la Ligue de baseball majeur (MLB). Le marché des joueurs autonomes s’assèche plus vite que neige au soleil. L’époque où les directeurs généraux sortaient les chéquiers à l’instant même de l’ouverture du marché des joueurs autonomes n’est plus.

Une analyse de Jeremy Filosa

D’ailleurs, à quelques jours seulement de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, plus de 120 joueurs se retrouvent sans contrat. Plusieurs d’entre eux sont (ou ont été) d’excellents joueurs. Nommons Jose Bautista, Jayson Werth, John Lackey, Jake Arrieta, Ubaldo Jimenez, Matt Garza, Edinson Volquez, Yu Darvish et Clay Buchholz.

Cette tendance a commencé à l’aube de la dernière convention collective, signée il y a un peu plus d’un an.

À pareille date l’an dernier, le joueur autonome Jose Bautista avait été très surpris de se retrouver sans offre contractuelle avant la mi-janvier. Il s’était finalement contenté d’une prolongation de contrat d’un an avec les Blue Jays, lui qui cherchait une entente à long terme. Cette année, il devient à nouveau joueur autonome et attend encore son tour.

Selon plusieurs experts, les joueurs ont préféré miser sur les conditions de travail plutôt que l’argent, lors de la dernière négociation. Ils ont obtenu des améliorations au niveau du voyagement et des journées (même les congés familiaux). Mais, certains disent qu’ils auraient dû mettre l’emphase sur l’implantation d’un plancher salarial.

Si en 2003, 57% des revenus générés par la MLB revenaient aux joueurs via leurs salaires, en date de 2013, ce chiffre a décliné à 37% et risque de continuer de descendre avec les tendances que l’on remarque présentement. Le baseball majeur devrait fracasser la barre des 10 milliards de dollars en revenu annuel cette saison.

Des erreurs très couteuses

Le cogneur de puissance Albert Pujols avait signé un contrat de 240 millions $ en 2011 avec les Angels de Los Angeles. Mais ces chiffres sont à la baisse et les quatre années restantes à son contrat sont les plus dispendieuses : 27M$, 28M$, 29M$ et 30M$. Un énorme boulet financier pour les Angels.

Ce n’est qu’un exemple de gros et longs contrats qui ont fait mal aux équipes. Il semble que les propriétaires soient de moins en moins intéressés à payer des joueurs vieillissants pour leurs exploits du passé.

Alors que le salaire minimum continue d’augmenter (545 000 $) et que la moyenne des salaires des joueurs (4 M$) en fait de même, le marché des joueurs autonomes est complètement à sec.

Huit équipes ont déjà indiqué publiquement qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que l’équipe dépense de façon significative sur le marché des joueurs autonomes. On parle ici des Rays, des A’s, des Braves, des White Sox, des Reds, des Tigers, des Marlins et des Pirates. Ajoutez à cela les Royals et les Padres qui ont insinué la même chose.

C’est donc dire qu’un tiers des équipes ne seront pas dans le coup à propos d’éventuelles grosses dépenses sur le marché des joueurs autonomes.

À ce jour, les Marlins, les Pirates et les Braves n’ont pas dépensé un seul dollar sur le marché des joueurs autonomes.

Certains disent que de plus en plus de propriétaires s’intéressent davantage aux profits qu’à offrir une équipe compétitive.

Et les joueurs?

Quelques joueurs ont déjà signifié qu’ils pourraient à attendre en mai ou en juin, voire rater le début de la saison, dans le but de faire augmenter les enchères. Mais plusieurs autres commencent à paniquer… Certains d’entre eux auraient même menacé de congédier leur agent s’ils n’avaient pas un contrat d’ici la fin de la semaine.

Pouvons-nous parler de collusion ? Est-ce une coïncidence que plusieurs clients de Scott Boras sont toujours sans contrat ? Ce dernier a la réputation d’être très dur lors des négociations.

Une chose est certaine, s’il y a collusion, les propriétaires semblent avoir appris leur leçon en gardant le tout sous silence. Rappelons qu’en 1985, les propriétaires avaient été trouvés coupables de collusion, ayant dû remettre aux joueurs 64,5 M$ en dédommagement.