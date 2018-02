Andres Romero prend sa retraite

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal, Andres Romero, a annoncé sa retraite lundi.

Romero a connu des saisons difficiles avec son club récemment. Il fait dire que les blessures l’ont grandement incommodé. Peu importe, la direction de l’Impact n’a pas renouvelé son contrat à la fin de la dernière saison.

Aujourd’hui Romero a décidé de prendre sa retraite. Il en a fait l’annonce en espagnol sur sa page Facebook.

«Je ne sais pas vraiment où commencer. Je n’ai que de bons mots pour ce sport qui m’a donné la chance de rencontrer des personnes merveilleuses. Le soccer m’a inculqué de bonnes valeurs, mais surtout a fait de moi une bonne personne. Aujourd’hui je me retire, mais pas comme les autres, une larme à l’œil, au contraire.»

«Je serai plus près de ma famille maintenant et j’ai d’autres projets que je suis excité de commencer. Je voudrais remercier tous ceux qui me supportent dans cette importante étape de ma carrière, qui arrive maintenant à sa fin. Je vous embrasse 1000 fois, comme après avoir marqué un but.»

Une impardonnable blessure

Le 10 octobre 2015, Andres Romero s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit.

C’est d’ailleurs en raison de cette blessure que l’ailier de 28 ans prend sa retraite.

Romero a disputé 148 matchs avec l’Impact. Il a récolté 12 buts dans l’uniforme montréalais.

En carrière, Romero a marqué un total de 16 filets.

Il était avec l’Impact depuis 2013.