Quelle est la valeur d'un joueur?

Après ses victoires acquises durant le week-end du Super Bowl, le Canadien de Montréal a-t-il redonné espoir aux partisans qui rêvent encore d’une participation aux séries éliminatoires?

Avant les matchs de lundi soir, le Tricolore (22-25-6) avait 50 points au classement après 53 matchs de disputés. Dans les faits, les hommes de Claude Julien sont loin du 8e rang qui donne accès aux séries en raison de leur 14e position au classement de l’Association de l’Est.

Le Canadien a-t-il, objectivement, des chances de remonter au classement? Et si ce n’est pas le cas, qui pourrait partir? Et, surtout, quelle est la valeur des joueurs qui sont disponibles. Leur valeur pour les équipes qui sont prêtes à faire leur acquisition et les équipes avec lesquelles elles sont. Que valent Tomas Plekanec, Max Pacioretty et quelques autres auprès de la direction du Canadien.

Mario Langlois et Dany Dubé ont discuté de cet aspect aux Amateurs de sports.

Écoutez l’entrevue intégrale...