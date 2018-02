Matt Patricia est le nouvel entraîneur des Lions

DETROIT - Les Lions de Detroit ont confirmé l'embauche de Matt Patricia au poste d'entraîneur-chef, lundi.

Jusqu'à dimanche, Patricia était le coordonnateur à la défensive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, un poste qu'il a occupé pendant six saisons.

Il a fait partie du personnel d'adjoints de Bill Belichick pendant 14 campagnes.

Les Patriots ont perdu le Super Bowl 41-33 face aux Eagles de Philadelphie, qui ont terminé le match avec des gains totaux de 538 verges.

En se joignant aux Lions, Patricia sera réuni avec leur directeur général Bob Quinn.

« Ce poste amène de grandes responsabilités et à partir d'aujourd'hui, je vais consacrer chaque once de mon énergie à cette équipe de football », a dit Patricia, par communiqué.

Patricia et Quinn ont travaillé ensemble avec les Patriots pendant plus de dix ans.

« Matt se prépare pour cette opportunité depuis le début de sa carrière, a dit Quinn. Il est prêt pour ce mandat et les défis qui viennent avec. »

Les Lions vont le présenter aux médias lors d'une conférence de presse mercredi, à 15h00.

Les Lions ont congédié Jim Caldwell le mois dernier, après une saison de 9-7. Le club n'a pas pris part aux éliminatoires.

Patricia a obtenu un diplôme en ingénierie aéronautique à Rensselaer Polytechnic Institute, y jouant aussi au football comme centre et garde.

Belichick l'a embauché comme adjoint en 2004. Il a été assigné à la ligne offensive la saison suivante, puis il a aussi été en charge des secondeurs et des demis de sûreté avant de devenir coordonnateur de la défense, en 2012.

Patricia dit avoir comme philosophie d'essayer constamment d'apprendre de tous et chacun, incluant de Belichick.

« Il a été un mentor remarquable pour moi, pas juste comme entraîneur de football, mais aussi comme homme et comme ami, a dit Patricia. J'ai énormément appris de la façon détaillée dont il appproche un match. Cela a certainement contribué à me former comme entraîneur. J'ai été incroyablement chanceux de travailler avec celui qui, selon moi, est le plus grand entraîneur de l'histoire de la NFL. »

L'une des tâches principales de Patricia pourrait être d'améliorer l'attaque au sol des Lions, de loin la pire de la NFL l'an dernier. Detroit n'a cumulé que 76,3 verges de cette façon par match, en moyenne.

Âgé de 43 ans, Patricia a grandi à Sherrill dans l'état de New York, non loin de Syracuse.