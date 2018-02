Les Maple Leafs l'emportent, mais perdent Andersen

TORONTO - William Nylander a enfilé l'aiguille à deux reprises, dont le but vainqueur, et les Maple Leafs de Toronto ont infligé un cuisant revers de 7-4 aux Ducks d'Anaheim, lundi soir.

Auston Matthews a également touché la cible à deux reprises, pour les Maple Leafs (31-20-5). Mitch Marner, Leo Komarov et Zach Hyman, dans un filet désert, ont complété la marque.

La victoire a cependant un prix.

Le gardien numéro un de la formation torontoise Frederik Andersen a été contraint de quitter la rencontre à 6:15 du deuxième engagement après avoir été atteint à la tête par le patin gauche de Corey Perry.

Il a repoussé 25 des 28 tirs dirigés vers lui avant d'être remplacé par Curtis McElhinney, qui a affiché un rendement de 6-4 cette saison. Le gardien substitut a par la suite concédé un but en 17 lancers.

Aucun détail n'a été divulgué par l'organisation quant à la nature ou la gravité de la blessure d'Andersen.

Ryan Getzlaf, Ondrej Kase et Rickard Rakell, deux fois, ont touché la cible du côté des Ducks (25-19-10). Trois des quatre buts ont été inscrits au deuxième vingt. Ryan Miller a quant à lui bloqué 33 rondelles.

Stars 2 Rangers 1

À Dallas, Martin Hanzal a couronné son retour au jeu d'un but, dénouant l'impasse au troisième engagement, et les Stars ont eu le dessus 2-1 devant les Rangers de New York.

Lors d'un jeu de puissance, Hanzal s'est amené dans l'enclave et a dévié le tir de Julius Honka pour briser l'égalité à 4:05 de la troisième période. Hanzal a raté les cinq derniers matchs de l'équipe en raison d'une blessure au bas du corps.

Avec une troisième victoire consécutive, les Stars se sont approchés à un point des Blues de St. Louis pour obtenir la troisième place de la section Centrale. Les Rangers, qui ont perdu six de leurs sept dernières rencontres, se retrouvent au dernier rang de la section Métropolitaine et à trois points d'une place en série dans l'Association de l'Est.

Le gardien des Rangers Henrik Lundqvist a encaissé un cinquième revers d'affilée, malgré ses 39 arrêts.

Ben Bishop a repoussé 21 rondelles pour les Stars.

David Desharnais a marqué le seul but des Rangers en première période. Tyler Seguin a égalé le pointage pour les Stars en enfilant son 26e but de la saison, au deuxième vingt.