Marc-André Fleury revient à Pittsburgh au sommet

Marc-Andre Fleury effectuera un retour devant ses anciens partisans ce soir à Pittsburgh en tant que gardien de l'équipe trônant au sommet de l'Association de l'Ouest.

Très apprécié à Pittsburgh durant 13 saisons, Fleury a constitué il y a un peu plus de six mois le premier choix de l'histoire de la concession des Golden Knights (35-13-4, 74 points) et l'image de la nouvelle équipe de Las Vegas.

Il n'a pas déçu ses nouveaux patrons comme en fait foi sa fiche de 15-4-2, incluant une victoire de 2-1 contre les Penguins (29-22-3, 61 points), le 14 décembre dernier, à Las Vegas.

Vainqueur de trois Coupes Stanley à Pittsburgh, il devrait recevoir un bel hommage des spectateurs, ce soir au PPG Paints Arena.

«J'ai essayé de ne pas trop y penser, mais c'est dans mon esprit depuis longtemps, a admis Fleury à NHL.com. La famille va m'accompagner et je ne sais pas trop à quoi m'attendre comme accueil, mais peu importe, je serai heureux d'être de retour.»