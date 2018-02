Les jeunes, mince consolation…

Le Canadien de Montréal vit une saison frustrante et décevante. Mais tout n'est pas sombre aux yeux de l'entraîneur-chef Claude Julien, qui aime bien la progression que les jeunes ont démontrée jusqu'à maintenant.

Lors de son point de presse après l'entraînement de l'équipe à Brossard, mardi midi, Julien a passé plusieurs minutes à parler du travail de ses jeunes joueurs, tout particulièrement de Nikita Scherbak et Victor Mete.

Rappelé vendredi, Scherbak a amassé une mention d'aide à chacun des matchs du week-end. Il a surtout affiché une assurance qui avait fait défaut au camp d'entraînement et qui avait incité la direction de l'équipe à le céder au Rocket de Laval.

«Je crois que c'est une question de confiance. J'ai beaucoup joué là-bas (à Laval). Je me fais plus confiance. À Laval, je devais être un exemple pour les jeunes. Je suis beaucoup plus mature», a indiqué Scherbak.

Aux yeux de Julien, tant que Scherbak va se comporter sur la patinoire comme il l'a fait contre les Ducks d'Anaheim et les Sénateurs d'Ottawa, il sera employé sur une base régulière.

«Tant qu'il va jouer comme ça, il mérite d'être ici. J'ai aimé ses présences et tout ce qu'il a apporté durant le week-end. Il patine beaucoup mieux que l'an passé. Dans le cas de Scherbak, ça s'appelle du développement. Il devient plus fort, sa compréhension du hockey à ce niveau-ci est meilleure.»

Quant à Mete, Julien dit voir un joueur plus sûr de lui encore depuis qu'il est revenu du Championnat mondial de hockey junior.

Des nouvelles des blessés

Shea Weber (pied gauche) n'est toujours pas près d'un retour et Phillip Danault (symptômes liés à une commotion cérébrale) continue de patiner en solitaire.

Son état s'améliore, aux dires de Julien, mais pas assez pour fixer une date où il pourrait renouer avec ses coéquipiers à l'entraînement.

Quant à Ales Hemsky, lui aussi aux prises avec des symptômes liés à une commotion cérébrale, il n'est toujours pas en mesure de s'entraîner avec contacts. Il a patiné en solitaire après l'entraînement du Canadien.

Les hommes de Claude Julien tiendront une dernière séance d'entraînement mercredi, qui pourrait être plutôt brève, car l'équipe s'envolera en après-midi vers Philadelphie pour y affronter les Flyers, jeudi soir.

Le Canadien y jouera quelques heures à peine après le défilé commémorant le triomphe des Eagles au Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

(Avec La Presse canadienne)