Aucun changement d’entraîneur depuis le début de la saison

C’est assez rare que cela se produit, mais depuis le début de la saison dans la LNH, aucun entraîneur n’a été congédié.

Malgré des saisons de misère pour des équipes comme les Oilers, les Sénateurs, les Canucks, les Coyotes et les Sabres, tous les entraîneurs ont obtenu le bénéfice du doute.

C’est une tendance hors norme puisque de 2007 à 2017, la LNH possédait la plus haute moyenne de congédiement d’entraîneurs dans les quatre sports majeurs d’Amérique du Nord.

Selon l’Associated Press, lors de cette période, 3,9 entraîneurs par année ont perdu leur emploi en cours de saison. Ceci ne tient pas compte de ceux congédiés après la saison ou durant la saison morte

Dans la NBA, durant la même période, trois entraîneurs par année ont perdu leur poste durant la saison. Ce chiffre baisse à 2,5 pour la NFL et à 1,9 pour le baseball majeur.

Une question de budget?

C’est bien connu, depuis l’arrivée du plafond salarial dans la LNH, les transactions se font de plus en plus rares et elles sont difficiles à concrétiser.

Donc, lorsque la saison était en péril, c’est régulièrement l’entraîneur qui écopait, souvent à tort.

Plusieurs équipes, lors des dernières années, ont procédé à des changements d’entraîneur en cours de saison et cela n’a pas mené à grand-chose. Le Canadien n’a pas mieux joué sous Claude Julien qu’il le faisait sous Michel Therrien. Les Panthers ne se sont pas redressés malgré le départ de Gerard Gallant, même chose chez les Islanders pour Jack Capuano.

Mais les entraîneurs touchent des salaires de plus en plus importants. Et lorsqu’un d’eux est congédié, l’organisation doit continuer de payer son salaire, et ce jusqu’à la fin du terme.

Par exemple, on croit que le Canadien versera 25M$ à Claude Julien au cours des cinq prochaines années. Pendant ce temps, le club doit également payer Michel Therrien.

Si le Canadien peut se permettre une telle gaffe, ce n’est pas le cas de toutes les équipes de la LNH.

Voyant qu’un changement d’entraîneur n’est souvent pas gage de succès, il semble que plusieurs propriétaires soient maintenant prêts à y penser à deux fois avant de mettre l’instructeur dehors, surtout si les résultats sur la glace ne s’améliorent pas immédiatement.