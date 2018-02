Sa chanson aux JO: «une jouissance de l'esprit, de l'âme et du cœur» - Ginette Reno

On sait maintenant que les patineurs artistiques nord-coréens Ryom Tae-ok et Kim Ju-sik glisseront sur la glace au son de Je ne suis qu’une chanson, de Ginette Reno, lors des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Qu’en pense la principale intéressée? Elle a commenté l’honneur d’entendre sa chanson sur la plus grande plateforme sportive du monde à Mario Langlois, aux Amateurs de Sports.

« C’est une jouissance de l’esprit, de l'âme et du cœur, a dit la chanteuse. Je veux juste qu'ils gagnent. S'ils gagnent, je vais aller le donner un bec. »

Cela dit, l'artiste ne s'attendait à ce que des patineurs d'un autre pays ne fassent leurs pirouettes sur l'une de ses chansons.

« Au départ, c’est une surprise. On ne s’attend pas à quelque chose comme ça. Mais mon dieu... Tout de suite, j’ai téléphoné à Diane (Juster, l’auteure de la chanson). J’ai dit : ``Diane! Notre toune!’’ Elle m’a dit : ``Je sais!’’. On était comme deux vraies folles. »

Je ne suis qu’une chanson a vu le jour en 1979 et elle est rapidement devenue la chanson-fétiche de Ginette Reno. Le plus drôle, c’est que l’interprète n’avait même pas l’intention de l’enregistrer.

« Je voulais que ça soit une chanson de scène. J’avais demandé à Diane : ``Je veux une chanson de scène où je fais l’amour avec le public. Es-tu capable d’écrire quelque chose?’’ Elle m’avait dit oui.

« À l’époque, je travaillais avec René Angélil. Quand René a dit : ``On va mettre ça sur l’album’’, j’ai dit : ``Es-tu malade! C’est une chanson pour la scène’’. Et il a dit : ``Non, non, non. Même l’album va s’appeler Je ne suis qu’une chanson.’’

Chanter en direct… à la patinoire

La contribution d'une chanson popularisée par Ginette Reno ne sera pas une première à Pyeongchang.

Les patineurs canadiens Meghan Duhamel et Eric Radford ont déjà patiné sur Un peu plus haut, en 2015, quand ils ont remporté la médaille d’or au Championnat du monde de patinage artistique. Et Ginette Reno a même chanté en direct lors d’une de leurs performances.

« Je suis allé chanter pour eux, aussi. Je suis allé chanter à Québec. Il y avait un grand spectacle. Et je vais vous avouer franchement que je n’étais pas capable d’ouvrir les yeux pendant que je chantais. Si je les avais regardés, je n’aurais pas été capable de chanter… Je me serais mis à pleurer. Ça m’émeut. Ça vient me chercher. Je trouve ça tellement beau et grand. Moi, le patin, ça me rend folle ».

Écoutez l'entrevue intégrale...