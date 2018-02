Le gardien de but des Golden Knights de Las Vegas Marc-André Fleury a eu droit à un accueil triomphal, mardi, quand il a disputé son premier match à Pittsburgh depuis son départ des Penguins.

Avant la rencontre, l'organisation des Penguins a fait défiler sur les écrans géants une vidéo du gardien qui a passé 13 saisons à Pittsburgh et qui a remporté trois fois la coupe Stanley.

La foule de Pittsburgh a par la suite accordé une longue ovation à l'un de ses favoris qui a visiblement touché le gardien québécois.

Malheureusement pour lui, les Penguins l'ont emporté 5 à 4. Mais parions que pour les amateurs de hockey de Pittsburgh, il s'agissait là du scénario parfait.

Au mois de décembre, Fleury, qui a repoussé 33 tirs, avait eu le dessus 2-1 face à ses anciens coéquipiers, à Las Vegas.

Evgeni Malkin et Phil Kessel ont déjoué Fleury au troisième engagement pour permettre aux Penguins de se forger une avance de 5-2. Malkin, qui a enfilé un cinquième but en six matchs, est devenu le cinquième joueur de l'histoire de l'équipe à marquer 30 buts lors de six saisons différentes. Jake Guentzel, Ryan Reaves et Ian Cole ont également trompé la vigilance du gardien québécois.

Matt Murray, l'ancien substitut de Fleury à Pittsburgh, a réalisé 21 arrêts dans la victoire.

William Karlsson a inscrit son 28e but de la saison lors d'un avantage numérique pour les Golden Knights. James Neal, qui a lui aussi disputé quatre saisons dans l'uniforme des Penguins, a récolté son 23e filet. Ryan Carpenter et Jonathan Marchessault ont redonné de l'espoir aux visiteurs en troisième période, portant la marque à 5-4. Les Golden Knights, qui se trouvent au sommet de l'Association de l'Ouest, ont remporté 20 de leurs 28 dernières rencontres.