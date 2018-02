Les Bruins, les Capitals et les Sénateurs victorieux

DETROIT — Danton Heinen a récolté un 12e filet cette saison, mardi, aidant les Bruins de Boston à l'emporter 3-2 face aux Red Wings de Detroit.

À partir du cercle gauche, Heinen a battu Jimmy Howard dans le coin supérieur droit, à l'aide d'un tir des poignets. Son but plaçait les Bruins aux commandes 3-1, à 8:21 en troisième période.

Sean Kuraly et David Krejci ont aussi marqué pour les Bruins, qui remportaient un troisième gain de suite. Boston a perdu une seule fois depuis neuf rencontres.

Martin Frk et Frans Nielsen ont répliqué pour les Wings, qui ont été battus par le même score samedi, à Sunrise.

Tuukka Rask a fait 26 arrêts, dont une quinzaine en troisième période. Il a une fiche de 19-0-2 à ses 21 derniers matches. Howard a bloqué 28 tirs.

Capitals 3 Blue Jackets 2

À Columbus, Nicklas Backstrom a rompu l'impasse à 19:17 en troisième période et les Capitals de Washington ont défait les Blue Jackets 3-2.

Du cercle gauche, Backstrom a converti une belle passe de T.J. Oshie avec un tir sur réception, obtenant ainsi un 200e but dans la LNH. Backstrom avait contribué au premier but du match, celui de John Carlson. Tom Wilson a réussi l'autre filet des Capitals, qui avaient perdu leurs deux dernières rencontres.

Braden Holtby a fait 37 arrêts, tandis qu'Alexander Ovechkin a fourni deux passes.

David Savard et Brandon Dubinsky ont riposté pour les Jackets, qui subissaient une quatrième défaite d'affilée. Sergei Bobrovsky a stoppé 22 tirs.

Sénateurs 5 Devils 3

À Kanata, Matt Duchene a fait touché la cible en première période, en plus de récolter deux mentions d'aide, et les Sénateurs d'Ottawa ont défait les Devils du New Jersey 5-3.

Mike Hoffman, Chris DiDomenico, Colin White et Zack Smith ont également sonné la charge pour les Sénateurs (18-25-9). Craig Anderson a réalisé 30 arrêts.

Les Sénateurs devaient déjà se débrouiller en l'absence des vétérans Mark Stone (genou) et Bobby Ryan (main), lorsqu'ils ont appris que Derick Brassard et Nate Thompson rejoignaient la liste des blessés.

L'entraîneur-chef Guy Boucher a annoncé mardi matin que Brassard ne disputerait pas le match parce qu’il était « généralement amoché », et Thompson a quitté la séance matinale d'entraînement plus tôt que prévu, toujours incommodé par une blessure au bas du corps.

Travis Zajac, Taylor Hall et Kyle Palmieri ont trouvé le fond du filet chez les Devils (27-17-8). Keith Kinkaid a été contraint de céder sa place à Eddie Lack après avoir alloué quatre buts en 20 tirs. Lack a concédé un but en 12 lancers.

Les Sénateurs ont profité des 20 premières minutes de jeu pour se forger une avance de 3-1. Tirant de l'arrière 5-2 en début de troisième période, les Devils ont réduit l'écart à 5-3 grâce au 11e but de Palmieri.