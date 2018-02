Mikaël Kingsbury peut-il être vaincu?

Les adversaires de Mikaël Kingsbury ont tenté de le déstabiliser en rappelant qu'il n'avait plus son aura d'invincibilité depuis sa deuxième place à la Coupe du monde à Mont-Tremblant, le 20 janvier.

En dépit de la séquence irrésistible de 13 victoires en Coupe du monde du bosseur âgé de 25 ans de Deux-Montagnes, l'Australien Matt Graham et les autres bosseurs croient qu'ils pourraient le surprendre à Pyeongchang.

«Mikaël est un athlète exceptionnel, il est très constant, et c'est ce qui le rend si bon. Mais il est battable. Je peux le battre, et plusieurs autres gars peuvent le faire aussi», a déclaré Graham, en référence notamment au Japonais Ikuma Horishima, qui l'a battu à Mont-Tremblant en janvier.

Le principal intéressé n'a pas paru trop ébranlé par ces commentaires, admettant même qu'il était «battable».

«Matt, c'est un de mes bons amis. Mais je suis humain, et ce n'est pas si compliqué de me battre — vous savez, je me bats contre moi-même à chaque jour, a-t-il dit. Mais à Tremblant, c'était une piste d'enfants, alors qu'ici, c'est une piste d'hommes. Et je ne suis pas ici pour battre personne, mais plutôt pour skier au meilleur de mes capacités.»

Kingsbury a d'ailleurs été l'un des rares bosseurs à effectuer systématiquement des descentes complètes sans chuter, mercredi.

«La piste est raide, et dans ces conditions-là il faut que je laisse mes jambes les plus souples possibles, afin d'absorber les chocs, a-t-il expliqué. C'est une piste qui ne pardonne pas si tu es trop tendu.»

Graham espère donc qu'il sera en mesure de résoudre l'énigme du parcours sud-coréen d'ici les prochains jours, mais demeure conscient de l'ampleur de tâche qui l'attend.

«Depuis son arrivée sur le circuit, il y a sept ans, il (Kingsbury) a mis la barre vraiment haute et on dirait que c'est devenu un jeu du chat et de la souris, a poursuivi Graham. Nous tentons simplement de le rattraper.»