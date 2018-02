Max Pacioretty sera-t-il encore avec le CH après le 26 février?

Dès que la date limite des transactions se pointe le nez dans la LNH, les rumeurs d’échange vont bon train.

Les équipes de la LNH ont jusqu’au 26 février pour transiger. Les clubs qui aspirent à gagner la Coupe Stanley tenteront de mettre la main sur un joueur de location qui pourrait les aider dans leur quête.

Les autres clubs, déjà assurés de ne pas participer aux séries et tournés vers l’avenir, voudront obtenir de bons espoirs en retour de joueurs dont les contrats viennent à échéance au terme de la saison ou de joueurs qui ne font plus partie de leurs plans.

La valse des rumeurs

Dans les jours qui précèdent la date limite des transactions, de nombreuses rumeurs circulent. Et le Canadien de Montréal ne fait pas exception puisque l’équipe est déjà pratiquement éliminée des séries.

Parmi les joueurs qui suscitent la convoitise des autres équipes, on retrouve Max Pacioretty et Tomas Plekanec.

D’ailleurs, le journaliste Luke Fox, de Sportsnet, estime que le Canadien de Montréal devrait se défaire de ces deux joueurs afin d’effectuer un virage et de rebâtir sur des bases nouvelles. De plus, le Tricolore devrait tout faire durant la saison morte pour se trouver un réel joueur de centre numéro un.

Selon le journaliste, les Jets de Winnipeg, les Ducks d’Anaheim, les Hurricanes de la Caroline et les Devils du New Jersey sont à la recherche d’un attaquant du top-6. Les Blues de St.Louis ont désespérément besoin de marquer des buts. Il leur suggère d’essayer d’obtenir Mike Hoffman, Evander Kane ou Max Pacioretty.

Quant à l'entraîneur du Tricolore, Claude Julien, il a été questionné mardi au sujet des rumeurs de transactions concernant son capitaine.

«Ce qui se passe à l'interne, ça va rester à l'interne. Ces choses-là arrivent à toutes les années. Il y a toujours des rumeurs. On est tous des professionnels et on gère ça comme des professionnels. Et quand tu regardes la façon dont Max Pacioretty joue actuellement, je ne pense pas que ça le dérange beaucoup!.»