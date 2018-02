L’Impact cherche preneur pour Dominic Oduro

Le nouvel entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Rémi Garde, ne s’est pas caché pour dire, la semaine dernière, que l’équipe cherchait encore à ajouter de bons joueurs à son effectif avant de commencer la saison.

En fait, il a parlé de quelques «ajustements». Et un de ceux-ci pourrait venir sous la forme d’une transaction qui impliquerait l’attaquant Dominic Oduro.

Oduro qui a signé un nouveau contrat avec l’Impact à la fin de la saison 2016 a connu une année peu reluisante en 2017, ne marquant qu’un seul but.

Selon les informations obtenues par le 98,5 Sports, l’Impact aimerait s’en aller dans une autre direction et magasine activement les services du petit Ghanéen.

Le hic, c’est qu’en 2017, celui qui a l’habitude de porter le mohawk, touchait un salaire de 330 000$, ce qui représente un salaire important dans la MLS. On peut donc penser que l’Impact aura de la difficulté à trouver preneur. À moins qu’une autre équipe se retrouve dans une situation semblable avec un joueur surpayé et que les deux clubs décident de s’échanger «un problème».

Oduro, Matteo Mancosu et Ignacio Piatti ont fait la pluie et le beau temps à la fin de la saison 2016 et en séries éliminatoires, mais les succès ne se sont pas traduits en 2017.

Après un certain temps, Oduro a perdu son poste de partant, passant presque le reste de la saison sur le banc.

Si l’Impact veut transférer Oduro ou le prêter à une autre équipe, le joueur doit être consentant.

Par contre, via une transaction avec une autre équipe de la MLS, l’Impact n’aurait pas à obtenir son consentement pour s’en départir.

Oduro a passé les trois dernières saisons avec l’Impact jouant 82 matchs et marquant 15 buts.