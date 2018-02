Alex Harvey, la sagesse du vétéran aguerri

L’envoyé de Cogeco Nouvelles à Pyeongchang, Philippe Bonneville a rencontré le skieur Alex Harvey, tête d’affiche de l’équipe canadienne de ski de fond et espoir de médailles aux Jeux olympiques.

Le reporter s’est entretenu avec Mario Langlois aux Amateurs de sports, mercredi en début de soirée.

Harvey n’est plus une recrue sur le circuit du ski de fond; il est maintenant un vétéran aguerri et un leader au sein de la délégation canadienne.

«À moins d’une surprise, ce sont les derniers Jeux olympiques pour Alex Harvey, a dit Philippe Bonneville. Il est plutôt relax, on voit que c’est un vétéran, il est expérimenté. Les olympiques, ça ne l’énerve pas vraiment, son objectif est de remporter une première médaille olympique, il vise des podiums.»

Le skieur de Saint-Ferréol est inscrit dans 6 épreuves. Il sera en piste dès la première fin de semaine des Jeux alors qu’il prendra le départ du skiathlon, son épreuve de prédilection, soit 15 km de style classique et 15 km de style libre.

Alors que des problèmes de fartage avaient hypothéqué ses performances à Sotchi en 2014, Alex Harvey est confiant que tout est en place pour obtenir des succès à Pyeonchang.

«On n’a pas seulement parlé de faire des ajustements, on a fait des ajustements concrets, a raconté Alex Harvey à Philippe Bonneville. On a changé quelques petites choses sur l’équipe de fartage, on a acheté des nouveaux outils. On est un peu plus impliqué dans la sélection du matériel, ça, c’est une erreur qu’on avait faite à Sotchi.»

Alex Harvey estime qu’il ne faut pas aborder les épreuves olympiques différemment des Coupes du monde ou des Championnats du monde.

«Ça demeure une course de ski de fond, a-t-il déclaré. On se concentre sur ce qu’on peut contrôler. Moi je veux repartir d’ici avec le sentiment du devoir accompli, peu importe ce que j’ai, ou pas, autour du cou.»