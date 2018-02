Indiscipliné, le Canadien est vaincu 5-3 à Philadelphie

Le Canadien de Montréal avait l’occasion de remporter trois victoires d’affilée pour la troisième fois de la saison, jeudi, mais les Flyers de Philadelphie ne l’entendaient pas ainsi.

Une poussée de deux buts des Flyers en début de troisième période a permis à la formation de Philadelphie de l’emporter 5-3 face au Tricolore.

Travis Konecny (12 et 13e buts), Claude Giroux (16e), Jakub Voracek (11e) et Ivan Provorov (10e ), dans un filet désert, ont inscrit les buts des Flyers (26-19-9, 61 points) qui ont mis un terme de belle façon à une journée de célébrations à Philadelphie, après le défilé des Eagles, nouveaux champions du Super Bowl.

Giroux a ajouté deux mentions d’aide pour une performance de trois points, tout comme Shayne Gostisbehere qui a récolté trois assistances.

Le Canadien n’a pas aidé sa cause avec quatre pénalités, dont deux ont mené à des réussites pour les Flyers. Tomas Plekanec a été particulièrement indiscipliné avec trois visites au cachot.

Artturi Lehkonen (5e), en désavantage numérique, Brendan Gallagher (19e), en avantage d’un homme, et Logan Shaw (4e) ont assuré la riposte du Canadien (22-26-6, 50 points) qui disputera son prochain match, samedi soir, au Centre Bell, avec la visite de P.K. Subban et des Predators de Nashville.

Le déroulement du match

Le match s'est amorcé à fond de train pour les deux formations et tant le Canadien que les Flyers s'en tirent sans casse lors de pénalités.

La période a mené à très peu de bonnes chances de marquer, sinon celle de Jordan Weal, avec 6 minutes à disputer, lorsque Price fait un grand écart à deux jambes pour empêcher un premier but. Le Canadien a mis de la pression par la suite, mais sans arriver à toucher la cible.

Une 2e période de 4 buts

Les Flyers ont ouvert la marque après 42 secondes de jeu en deuxième période quand Claude Giroux a servi une passe magistrale à Travis Konecny qui a déjoué Price.

Byron Froese a écopé d'une pénalité, mais c'est le Canadien qui en a profité. Lancé à fond de train, Artturi Lehkonen a décoché un tir parfait qui a touché l'intérieur du poteau en désavantage d'un homme pour son 5e but de la saison.

L'égalité n'a duré dure que quelques secondes. Les Flyers ont profité de leur avantage numérique et Giroux, également avec un tir qui touche l'intérieur du poteau, a redonné une avance de 2-1 aux Flyers. Vingt-huit secondes d'écart entre les deux buts et une 16e réussite pour Giroux cette saison.

Le Tricolore a créé l'égalité avec 71 secondes à faire à la période quand Logan Shaw a inscrit son 4e but de la saison.

Encore des pénalités

Malheureusement pour les hommes de Claude Julien, la pénalité de fin de période de Plekanec vient les hanter en début de troisième engagement: cette fois, c'est Jakub Vorarek qui a touché la cible en avantage numérique après 27 secondes de jeu.

Quelques instants plus tard, une rondelle en provenance de la pointe s'est frayée lentement un chemin entre les jambières de Price. Le disque s'est retrouvé derrière le gardien du Canadien, à quelques pouces de la ligne rouge, et Konecny a devancé tout le monde pour la pousser dans le filet pour son deuxième but de la soirée.

Le Canadien a réduit l'écart à 4-3 à l'aide de son 19e but de la saison - lui aussi lors d'un avantage numérique - avec 2:54 à faire au match, mais Ivan Provorov met un terme à la rencontre avec un but dans un filet désert.