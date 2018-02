«Ce soir, l’indiscipline nous a coûté un peu» - Claude Julien

Après avoir créé l'égalité en fin de deuxième période, le Canadien de Montréal avait bon espoir de quitter la ville des nouveaux champions du Super Bowl avec des points en banque. Mais deux buts des Flyers en 61 secondes ont fait basculer le match en faveur de l'équipe locale.

« Deux fois, on est revenus, a dit l'entraîneur Claude Julien. Après le gros but dans la dernière minute de la deuxième période, on pensait être capables de sortir mieux que ça en début de troisième, mais ils ont marqué deux buts rapides qui nous ont vraiment fait mal. »

Un ensemble de facteurs a causé la perte du Canadien, jeudi.

« On a fait des erreurs ce soir avec les unités spéciales... En désavantage numérique... On aurait dû jouer mieux. Il nous manque toujours un petit quelque chose. Ce soir, l’indiscipline nous a coûté un peu »

« Claude Giroux (un but, deux mentions d’aide) a joué un très bon match, a noté Carey Price. Je crois que c’est lui qui a fait la différence dans le match. On aurait dû être meilleurs lors des désavantages numériques. J’aurais pu réussir quelques arrêts-clés et ça aurait pu faire la différence. »

Julien n’a pas voulu blâmer son gardien pour la poussée des Flyers en début de troisième période, ni Tomas Plekanec qui a été puni trois fois durant la rencontre.

« Pour gagner sur la route, ça en prend beaucoup. On était proches, mais on n’était pas assez bon. Les punitions de bâton, il faut vraiment faire attention aujourd’hui avec les nouveaux règlements. Mais si ce n’est pas un gros cinglage, si ça touche la main, c’est une punition. »