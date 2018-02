Blouin est victime d'une vilaine chute à l'entraînement à Pyeongchang

BOKWANG, Corée, République de — La planchiste Laurie Blouin a été évacuée sur une civière du Parc à neige Phoenix, vendredi midi, après avoir été victime d'une vilaine chute à l'entraînement.

Blouin, championne du monde en titre de slopestyle, a chuté lourdement au bas de la pente quand sa planche s'est coincée dans une fissure au bas du parcours, à la suite de l'atterrissage de son double saut périlleux.

L'équipe médicale a examiné la planchiste de Stoneham au bas de la montagne et le Comité olympique canadien (COC) a précisé qu'elle a été transportée à l'hôpital régional par précaution.

«Elle est consciente et alerte, et elle est en route vers le village en compagnie d'un médecin de l'équipe. On continuera à surveiller son état», précise le communiqué du COC.

Blouin, qui est âgée de 21 ans, participe à ses premiers Jeux olympiques en carrière. En plus de l'épreuve de slopestyle, elle doit participer à celle de big air.

On ignore pour l'instant si elle sera en mesure de prendre le départ de ces épreuves.

Les autres membres de l'équipe canadienne en slopestyle et en big air en surf des neiges sont Mark McMorris, Tyler Nicholson, Sébastien Toutant, Max Parrot, Spencer O’Brien et Brooke Voigt.