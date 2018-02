Philippe Marquis, soulagé, accède à la finale en bosses à Pyeongchang

BOKWANG, Corée, République de — Philippe Marquis souriait à pleine dents après sa descente en qualifications, vendredi, aux Jeux de Pyeongchang. Et pour cause.

Marquis, qui est âgé de 28 ans, venait d'enregistrer le huitième meilleur résultat parmi les 30 bosseurs qui ont pris le départ de l'épreuve masculine de bosses. Il venait du même coup de se qualifier pour la finale des bosses, prévue lundi.

«Je savais que j'allais me rendre, juste pas dans quel état, a d'abord lancé à la blague celui qui a subi une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit à la Coupe du monde de ski acrobatique de Deer Valley en janvier. Faire une belle descente comme celle-là, c'est la cerise sur le sundae.»

Lorsqu'il a atteint la zone d'arrivée, Marquis n'a pu s'empêcher de montrer ses gants à la caméra. «J'ai écrit les mots-clés 'Engage' et 'Fire' sur mes gants, pour me rappeler de ne jamais lâcher, ainsi que les mots 'What ACL?' et 'Keep Fighting' — le tennisman Denis Shapovalov m'a inspiré pour ceux-là, a-t-il confié. C'était important pour moi de me battre jusqu'au bout.»

Au-delà du résultat, Marquis s'est dit soulagé d'avoir pu compléter la descente sans que son genou ne lâche. «Ç'a été vite. On dirait que je me suis dit quelque chose en descendant, mais je ne m'en souviens pas, a-t-il reconnu. Hier encore, je n'y croyais pas (de pouvoir faire une descente complète). C'était la première fois que je le faisais aujourd'hui, parce qu'on ne voulait pas mettre trop de pression sur mon genou.

«J'ai fait confiance à mes repères et mon expérience. En temps normal, je serais en train de pleurer avec ma position au classement, mais dans les circonstances j'ai le sourire accroché au visage. C'est une sacrée victoire!»

Kingsbury le félicite

Mikaël Kingsbury, qui avait pris le départ un peu avant lui, l'a rejoint quelques minutes plus tard dans la zone mixte et lui a offert l'accolade pour le féliciter. «Félicitations mon gars!, a-t-il déclaré. Un temps de 26 secondes, ce n'est pas mauvais.»

En dépit de sa qualification pour la finale des bosses, Marquis a répété qu'il ne s'attendait pas à être un prétendant au podium à cause de sa blessure. En ce sens, il a admis avoir modifié sa routine afin de limiter les chances de l'aggraver. «Je ne peux pas faire de vrille, parce que la tension sur mon genou à l'atterrissage serait telle que j'aurais entre 60 et 70 pour cent des chances qu'il lâche, a-t-il expliqué. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un saut arrière sur la troisième bosse aujourd'hui; je pense que c'était mon premier en deux ou trois ans. En conséquence, je ne peux viser les grosses notes.»

Plus tôt cette semaine, Marquis avait indiqué qu'il mettra un terme à sa saison après les Jeux olympiques de Pyeongchang, et peut-être par le fait même à sa carrière de bosseur.

Marquis passera sous le bistouri dans environ trois semaines afin de réparer sa blessure. Il a ensuite indiqué qu'il serait rétabli vers la fin du mois de juillet ou le début du mois d'août, ce qui lui procurera suffisamment de temps afin de réfléchir à son avenir sportif.

Pour se retrouver en Corée du Sud, il a cependant dû faire des concessions — dont limiter son entraînement. Avant la séance de qualifications vendredi, il n'avait d'ailleurs pas effectué la moindre descente complète depuis sa blessure.