Poignée de main historique à la cérémonie d'ouverture des Jeux (photos)

Virtue et Moir mènent le bal

Les patineurs Tessa Virtue et Scott Moir, les porte-drapeaux, ont mené la délégation canadienne composée de 225 athlètes et 87 entraîneurs.

Plus de 200 membres des familles et amis des olympiens ont suivi la cérémonie en direct de la Maison du Canada à Pyeongchang. C'est notamment le cas de la mère des soeurs Dufour-Lapointe.

«C'est sûr que j'aurais préféré être assise dans le stade quoiqu'il fait un peu froid, a reconnu Johane Dufour à notre correspondant Philippe Bonneville. On a vérifié et essayé d'acheter des billets, mais ce n'était pas abordable. Ça n'avait aucun bon sens. On a décidé de venir à la Maison du Canada pour sentir, un peu, la présence de tous les Canadiens.»

Ces Jeux d'hiver, qui se tiendront jusqu'au 25 février, réunissent plus de 2900 athlètes en provenance de 92 pays.

L'Équateur, l'Érythrée, le Kosovo, la Malaisie, le Nigéria et la Cité-État de Singapour participent aux Jeux d'hiver pour la première fois de leur histoire.