En battant les Flames, les Rangers  restent dans la course (vidéo)

NEW YORK - Mika Zibanejad a donné les devants à sa troupe en avantage numérique, Henrik Lundqvist a stoppé 28 lancers en relève et les Rangers de New York ont battu les Flames de Calgary 4-3, vendredi soir, pour mettre fin à une série de quatre défaites.

Zibanejad a inscrit son 16e but de la saison à 12:41 de la troisième période, lorsqu'il a accepté une passe de J.T. Miller.

Lundqvist a remplacé Ondrej Pavelec après que ce dernier eut subi une blessure au genou en première période. Lundqvist est arrivé dans la rencontre au début de la deuxième période, alors que le pointage était de 1-1.

Les Rangers ont gagné pour une première fois depuis le 26 janvier, contre les Sharks de San Jose, et ils ont mis fin à la séquence de trois victoires des Flames. Les Rangers avaient perdu 10 de leurs 13 dernières sorties.

Kevin Hayes, Michael Grabner et Rick Nash, qui a créé l'égalité 3-3 au dernier tiers, ont aussi touché la cible pour les Rangers.

Matthew Tkachuk, Brett Kulak, avec son premier but en carrière dans la LNH, et Curtis Lazar ont répliqué pour les Flames. Mike Smith a bloqué 32 des 36 lancers dirigés vers lui.