Jimmy Garoppolo: le contrat le plus lucratif de l'histoire de la NFL (vidéo)

SANTA CLARA, Calif. - Jimmy Garoppolo aurait pu toucher un plus gros salaire s'il avait attendu que les autres quarts-arrière réintègrent le marché.

Les 49ers de San Francisco auraient pu attendre pour s'assurer que Garoppolo, qui n'a effectué que sept départs dans la NFL, en valait la peine avant de s'engager à long terme.

Mais les deux parties souhaitaient que cette affaire soit réglée le plus rapidement possible et c'est ce qu'ils ont fait en s'entendant sur les termes d'un contrat qui permet à Garoppolo de toucher 27,5 millions $ par saison durant les cinq prochaines années.

«C'est ici que je désire être, honnêtement, a déclaré le quart-arrière lors d'une conférence de presse vendredi. Je voulais conclure cet accord le plus rapidement possible. Ça va permettre à l'équipe d'aller de l'avant avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes... Je souhaitais jouer ici. Je suis excité d'être là. Je suis heureux que nous ayons pu nous entendre rapidement.»

Le contrat de 137,5 millions $ est le pacte le plus lucratif de l'histoire de la NFL en ce qui a trait à la valeur financière moyenne par année, devant le contrat qu'avaient accordé les Lions de Detroit à Matthew Stafford l'an dernier qui lui permettait de toucher 500 000$ par saison.

L'entente comprend 49 millions $ qui sont totalement garantis, plus de 74 millions $ garantis pour les blessures et plus de 86 millions $ qui seront versés lors des trois premières saisons.

La formation californienne a mis la main sur Garoppolo grâce à une transaction conclue avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au cours de la dernière campagne en échange d'un choix au deuxième tour du repêchage. À son arrivée dans la formation, Garoppolo a immédiatement transformé l'organisation qui affichait un dossier de 1-10.

Garoppolo a pris le poste de quart numéro un et a mené les 49ers vers une série de cinq victoires pour terminer la saison. Il a complété 67,4 pour cent de ses passes cette saison, moyennant des gains de 8,8 verges par tentative, avec sept touchés et cinq interceptions.

Il pourra maintenant bénéficier de la saison morte pour apprendre et maîtriser la stratégie offensive de l'entraîneur-chef Kyle Shanahan, ce qui pourrait permettre aux 49ers de s'inscrire davantage au pointage.

Garoppolo a remporté ses sept premiers départs en carrière, dont deux matchs en Nouvelle-Angleterre au début de la saison 2016 lorsque Tom Brady était suspendu en raison de son implication dans le scandale des ballons dégonflés. Seulement quatre autres quarts depuis 1970 ont réussi à remporter leurs sept premiers matchs. Ben Roethlisberger a été le plus récent joueur à atteindre un tel plateau, avec 15 victoires consécutives en saison régulière avec les Steelers de Pittsburgh en 2004-05.

L'entente entre les deux parties permet toutefois aux 49ers de disposer plus de 60 millions $ sur la masse salariale, selon ce qu'a avancé le vice-président exécutif, Paraag Marathe. Les 49ers auront cependant plusieurs postes à combler.