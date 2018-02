Les Islanders et les Hurricanes l'emportent (vidéos)

Nelson marque son 3e but en prolongation et procure la victoire aux Islanders

NEW YORK - Brock Nelson a enfilé son troisième but de la saison à 3:15 de la période de prolongation pour permettre aux Islanders de New York d'avoir finalement le dessus 7-6 sur les Red Wings de Detroit, vendredi.

Jordan Eberle, Anders Lee, Nick Leddy et Josh Bailey ont unis leurs efforts pour permettre aux Islanders de l'emporter. Thomas Greiss a été contraint de céder sa place à Jaroslav Halak, après avoir accordé cinq buts en 32 lancers. Halak a par la suite accordé un seul but.

Anthony Mantha, à deux reprises, Martin Frk, Henri Zetterberg, Darren Elm et Mike Green ont touché la cible du côté des Red Wings. Petr Mrazek a repoussé 22 tirs dans la défaite.

Les Islanders tiraient de l'arrière 5-2 alors qu'il restait 6:33 en troisième période, lorsque Tyler Bertuzzi a écopé d'une inconduite de partie pour son geste à l'endroit de Cal Clutterbuck.

Les hommes de Doug Weight en ont profité pour inscrire quatre buts sans riposte, prenant les devants 6-5. Nelson, Lee, Leddy et Bailey ont enfilé l'aiguille en l'espace de 3:37.

Green a cependant nivelé le pointage alors qu'il restait 29 secondes à écouler.

C'est Nelson qui a eu le dernier mot en temps supplémentaire, complétant son deuxième tour du chapeau en carrière.