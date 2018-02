Pyeongchang: enquêtent sur une possible cyberattaque

Les organisateurs des Jeux olympiques de Pyeongchang mènent actuellement une enquête concernant une possible cyberattaque ayant touché les réseaux internet et sans fil environ 45 minutes avant le début de la cérémonie d'ouverture.

La porte-parole du comité organisateur, Nancy Park, a indiqué que le ministère de la Défense nationale et l'équipe attitrée à la cybersécurité enquêtaient à propos d'une panne survenue vendredi soir.

Park a mentionné que la cérémonie d'ouverture n'avait pas été affectée par cet événement et que tout s'était déroulé comme prévu. Elle a toutefois ajouté qu'il y avait eu un problème avec les systèmes informatiques internes.

Park a affirmé que les systèmes étaient pratiquement revenus à la normale environ 15 heures après la découverte des problèmes.

L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que les serveurs avaient été fermés afin d'éviter d'endommager les systèmes techniques, ce qui a causé des problèmes avec le site web des Jeux de Pyeongchang.

Park a refusé de qualifier ces problèmes de cyberattaque et elle a déclaré qu'elle n'allait pas donner plus de détails parce que les organisateurs tentaient toujours d'en identifier la cause.

La porte-parole a dit que la panne avait uniquement affecté les systèmes «non essentiels» et qu'elle n'avait pas eu d'impact sur la première journée complète de compétition.

Les organisateurs ont suggéré que les problèmes techniques pourraient avoir été causés par la région montagneuse dans laquelle les Jeux olympiques sont situés.

Des experts en sécurité ont prévenu que les grands événements comme les Jeux olympiques sont des cibles pour le piratage, même dans un pays comme la Corée du Sud, qui produit quelques-unes des technologies les plus sophistiquées au monde.