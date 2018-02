Charlotte Kalla s'adjuge la première médaille d'or des Jeux de Pyeongchang

PYEONGCHANG, Corée, République de — La Suédoise Charlotte Kalla a remporté l'or et Marit Bjoergen a écrit une page d'histoire de l'olympisme, quelques heures avant que Hyo-jun Lim ne procure une première médaille d'or aux hôtes de la Corée du Sud, samedi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Lors de la première épreuve où des médailles étaient à l'enjeu, Kalla a remporté le skiathlon dames de 15 kilomètres par plus de sept secondes.

Limitée à une médaille d'argent, Bjoergen a retenu l'attention en devenant l'olympienne aux Jeux d'hiver la plus décorée de tous les temps. La Norvégienne a remporté sa 11e médaille en carrière, une de plus que la Russe Raisa Smetanina et l'Italienne Stefania Belmondo.

Bjoergen, âgée de 37 ans, a levé les bras en franchissant l'arrivée, consciente qu'elle venait d'écrire une page d'histoire.

«J'ai été très bonne pendant de nombreuses années, a déclaré Bjoergen, mais je vieillis aussi et les jeunes filles s'améliorent.»

Bjoergen, qui participera au sprint féminin mardi, a précisé qu'il s'agit de ses derniers Jeux olympiques, mais elle ne sait pas combien d'autres courses elle disputera à Pyeongchang.