Pyeongchang: 5 événements à surveiller lundi aux Jeux

Le Canada pourrait monter sur le podium en patinage artistique et en ski acrobatique aux Jeux olympiques de Pyeongchang, lundi. Voici cinq événements à surveiller:

Travail d'équipe

C'est la dernière journée de l'épreuve par équipe en patinage artistique avec la danse libre et le programme libre, chez les hommes que chez les dames. Le triple champion du monde Patrick Chan a été chancelant lors du programme court de vendredi, alors il voudra faire mieux. La chimie est palpable au sein de l'équipe canadienne, couronnée au total huit fois lors des Mondiaux. Ce bagage d'expérience fait d'eux des favoris pour le podium. Ils avaient remporté l'argent à Sotchi, il y a quatre ans.

Le «King» couronné?

Mikaël Kingsbury aura l'occasion d'ajouter la seule récompense qui manque à son palmarès: l'or olympique. Depuis qu'il a terminé deuxième aux JO 2014, le bosseur de 25 ans de Deux-Montagnes a dominé le circuit. Ses 48 victoires en Coupe du monde constituent un record. Le King des bosses a même un as dans sa manche s'il en a besoin: un 'cork 1440', un périlleux ponctué de quatre vrilles complètes. S'il réussit ce saut, il deviendrait le premier à réaliser l'exploit en compétition olympique.

De l'espoir en slopestyle

La planchiste Spencer O'Brien a de grandes attentes à ses deuxièmes Jeux. Elle avait terminé 12e à Sotchi, quelques mois seulement après avoir appris qu'elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde, une maladie qu'elle a depuis appris à gérer. Première femme à réussir un 'backside 900' — deux tours et demi dans le sens des aiguilles d'une montre — l'athlète de Courtenay, en Colombie-Britannique, a gagné les X Games 2016.

Vers la finale?

Kaitlyn Lawes et John Morris tenteront d'atteindre la toute première finale olympique du curling double mixte. Même s'ils ne jouent ensemble que depuis les essais olympiques du mois dernier, la chimie s'est rapidement installée au sein de ce duo. Lawes et Morris ont atteint le carré d'as grâce à des victoires contre la Suisse et les athlètes olympiques de Russie, samedi.

Quatrième acte

La lugeuse Alex Gough lancera ses quatrièmes — et possiblement derniers — Jeux olympiques avec les deux premières manches de l'épreuve féminine. Gough a raté le podium de peu à Sotchi, terminant quatrième des épreuves féminines et du relais par équipe. En décembre, Gough et ses coéquipiers croyaient recevoir la médaille de bronze à la suite de la disqualification de la Russie en raison d'allégations de dopage, mais la décision a été renversée par le Tribunal arbitral du sport.