P.K. Subban et les Predators à Montréal

Les Canadiens de Montréal accueilleront ce soir les puissants Predators de Nashville.

Perçus comme l'une des meilleures formations du circuit Bettman, les Predators (32-12-9) sont engagés dans une bataille de tous les instants avec les Jets de Winnipeg pour le premier rang du classement de la section Centrale, reconnue pour être la plus puissante dans la Ligue nationale (LNH).

Après avoir remporté trois victoires d'affilée, les hommes de Peter Laviolette viennent de subir deux défaites en temps supplémentaire, contre les Maple Leafs de Toronto, mercredi, et face aux Sénateurs d'Ottawa, jeudi. Laviolette a donné congé à ses joueurs vendredi après ces deux matchs en autant de soirs.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

La rencontre sera radiffusée par l'ensemble des stations du réseau Cogeco Média à compter de 18 h 30, incluant l'émission d'avant-match avec Martin McGuire et Dany Dubé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

La visite de samedi à Montréal, par ailleurs, mettra fin au périple de quatre parties des Predators dans le nord-est de l'Amérique. Elle marquera aussi le retour au jeu de l'excellent Filip Forsberg, après une suspension de trois matchs pour un geste commis lors d'un match contre les Rangers de New York. Le Suédois effectuait alors sa deuxième sortie après avoir raté 11 rencontres à cause d'une blessure au haut du corps.

L'absence prolongée de Forsberg n'a pas ralenti les Predators, qui présentent une fiche de 9-1-3 depuis le 6 janvier. Ça donne une assez bonne idée de la profondeur dont parlait Julien et de la valeur de cette équipe.

« Les Predators aiment se déplacer rapidement, leurs défenseurs sont constamment portés vers l'attaque et une fois en zone adverse, ils utilisent tous leurs joueurs», a décrit l’entraîneur-chef des Canadiens, Claude Julien.

«Ils sont également agressifs en défensive et ne vous donnent pas beaucoup de temps pour faire des jeux. Ils sont très bons devant le filet et avec les joueurs qu'ils ont acquis (Kyle) Turris, (Nick) Bonino et avec (Mike) Fisher qui va revenir, ils pourraient avoir le vent dans les voiles. Quand on regarde à leur profondeur à l'attaque et à leurs défenseurs, ils ont une bonne équipe.»

Si les Predators représentent l'une des puissances de la LNH cette année, voire des prétendants à la coupe Stanley, on ne peut en dire autant des Canadiens (22-26-6), qui sont en voie de rater les séries éliminatoires.