Virtue et Moir aident le Canada à rester en tête en patinage artistique

GANGNEUNG, Corée, République de — Tessa Virtue et Scott Moir se sont assurés d'aider le Canada à consolider sa première place au classement lors de l'épreuve par équipes de patinage artistique des Jeux de Pyeongchang.

Les triples champions et médaillés d'or et d'argent aux Olympiques ont obtenu 80,51 points en danse sur glace, vendredi.

Leur performance a permis au Canada d'obtenir 10 points, ce qui a porté à 27 son pointage cumulatif.

Les Américains Maia et Alex Shibutani ont reçu une note de 75,46 et ont récolté neuf points pour leurs efforts. Les États-Unis occupent le deuxième rang du classement avec 23 points.

Les Athlètes olympiques de la Russie se retrouvent en troisième position, avec 21 points.

La Canadienne Kaetlyn Osmond effectuera son programme court, plus tard dimanche, alors que les doubles champions du monde Meagan Duhamel et Eric Radford suivront avec leur programme long.

L'épreuve par équipes en patinage artistique a fait ses débuts aux Jeux olympiques à Sotchi, en 2014. Le Canada avait alors décroché la médaille d'argent. Sa formation composée de vétérans fait en sorte que les Canadiens sont arrivés en Corée du Sud en tant qu'équipe classée au premier rang.

Cette compétition par équipes, qui se donne des allures de Coupe Ryder au golf, voit les 10 meilleurs pays réaliser un programme court dans chacune des quatre disciplines du sport. Seules les cinq meilleures nations pourront effectuer un programme libre.

Les rivaux de Virtue et Moir, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, n'ont pas patiné pour la France en danse sur glace, mais les équipes peuvent faire deux changements entre le programme court et le programme libre.