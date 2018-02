Vincent Lecavalier est immortalisé à Tampa Bay

Lors de la rencontre qui a suivi, Andrei Vasilevskiy a réalisé 44 arrêts, Steven Stamkos a obtenu un but et une mention d'assistance et le Lightning de Tampa Bay est venu à bout des Kings de Los Angeles 4-3.

Vasilevskiy a reçu l'aide offensive d'Alex Killorn, Cédric Paquette et Nikita Kucherov.

Jonny Brodzinski, Kyle Clifford et Christian Folin ont enfilé l'aiguille pour les Kings, qui ont presque effacé un retard de trois buts en troisième période. Jonathan Quick a stoppé 13 des 14 tirs dirigés vers lui en remplacement de Darcy Kuemper, qui a été chassé en deuxième période.

Le Lightning a pris les devants 4-1 en deuxième période, quand Paquette et Kucherov ont fait bouger les cordages, mais les Kings ont ouvert la machine au troisième engagement. Clifford et Folin ont réduit l'écart pour redonner espoirs à leur équipe, mais elle s'est butée à un Vasilevskiy en grande forme.

(Avec The Associated Press)