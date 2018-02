Claude Julien n'avait que de bons mots pour ses joueurs

Ils y ont cru jusqu’à la fin. Contrairement à ce qu’on a trop souvent vu cette saison, les hommes de Claude Julien ne se sont pas écrasés lorsque les Predators ont pris les devants 2-1 dans la deuxième moitié de la troisième période.

Ils ont continué à attaquer et ils ont nivelé le pointage avec seulement 1 :14 à faire alors que Carey Price avait retraité au banc à la faveur d’un sixième patineur. En prolongation ils ont été frustrés 10 fois par un Pekka Rinne qui fut impérial pendant toute la rencontre.

Le Tricolore s’est fait battre par un gardien de but au sommet de son art.

«Tout ce que je peux dire c’est qu’on méritait un meilleur sort, on méritait de gagner ce match là, a lancé Claude Julien au début de son point de presse d’après match. Je n’ai rien à dire de négatif sur notre équipe parce que du début à la fin on a joué un match très solide.»

L’entraîneur estime que ses joueurs ont tout fait pour gagner et qu’ils auraient dû gagner.

Évidemment pendant tout le match P.K. Subban a pris beaucoup de place dans le camp des Predators. Il y a eu plusieurs accrochages entre l’ancien du Tricolore et plusieurs joueurs dont Brendan Gallagher.

Claude Julien a refusé de commenter la soirée de P.K. Subban qui contrairement à sa première visite dans l’uniforme or, a été chahuté par la foule.

«J’ai aimé le mach qu’on a joué ce soir, et je vais parler de mon équipe, a-t-il dit. Je n’ai rien d’autre à dire de l’autre équipe.»

Par contre il a précisé que le plan de match consistait à envoyer la rondelle derrière les défenseurs des Predators pour leur mettre de la pression.

«P.K. n’était pas la cible, a-t-il précisé. C’était de presser leurs défenseurs et de compléter les mises en échec, c’était notre plan de match, ce n’était pas contre un seul individu.»

Le meilleur joueur dans la formation montréalaise a été sans aucun doute Brendan Gallagher qui a marqué son 20e but de la saison.

«C’est un joueur de caractère, a louangé l’entraîneur. Il vient pour jouer avec intensité tous les soirs. Même quand ce n’est pas son meilleur match, tu sais que ce n’est parce qu’il ne fait pas de son mieux. Il est constant, et il génère de l’énergie au sein de l’équipe.»

Julien a insisté pour dire à quel point il appréciait tout ce que le petit attaquant apporte à son équipe.

«Ses coéquipiers l’aiment et le respectent, a-t-il insisté. On ne peut que l’apprécier et c’est ce genre de joueur qui fait gagner une équipe.»