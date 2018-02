L'Avalanche tient bon en troisième période pour battre les Sabres 5-4

BUFFALO, N.Y. — Tyson Jost et Gabriel Bourque ont poussé des retours de lancer au fond du filet dans un intervalle de quatre minutes en troisième période et l'Avalanche du Colorado a battu les Sabres de Buffalo 5-4, dimanche soir.

Colin Wilson a récolté un but et une aide alors qu'Alexander Kerfoot et Matt Nieto, en désavantage numérique, ont touché la cible une fois pour l'Avalanche, qui n'a pas tiré de l'arrière de la rencontre.

Jonathan Bernier a stoppé 28 lancers pour la formation du Colorado, qui a gagné un troisième match au cours de leurs neuf derniers (3-5-1).

Les cinq buts marqués par l'Avalanche contre les Sabres égalent leur total des quatre dernières parties, au cours desquelles l'équipe a montré un dossier de 1-3.

Ryan O'Reilly et Evander Kane ont marqué dans la dernière moitié de la troisième période pour les Sabres, qui tiraient de l'arrière 5-2. O'Reilly a ajouté deux mentions d'assistance tandis que Casey Nelson et Benoit Pouliot ont fait bouger les cordages en désavantage numérique. Robin Lehner a bloqué 22 tirs.

Les Sabres disputaient un premier match sans leur meilleur pointeur, Jack Eichel, qui ratera de quatre à six semaines d'activités en raison d'une blessure à la cheville droite.