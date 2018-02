Les 5 événements à surveiller à Pyeongchang mardi

PYEONGCHANG, Corée, République de — Le Canada cherchera à ajouter à sa récolte aux Jeux olympiques de Pyeongchang, mardi, avec des médailles en vue en curling, luge, patinage de vitesse et ski de fond. Voici cinq événements à surveiller:

CÉLÉBRITÉ — L'équipe canadienne de hockey féminin affrontera une membre du Temple de la renommée lors de son match contre la Finlande, mardi. À 44 ans, l'attaquante Riikka Valila est la joueuse la plus âgée à prendre part à un match de hockey féminin aux Olympiques. Admise au Temple de la renommée du hockey international en 2010, la mère de trois enfants envisage de représenter son pays au championnat du monde de 2019.

LE CHANT DU CYGNE — Marianne St-Gelais tentera de monter sur le podium au 500 mètres dames en patinage de vitesse courte piste. Ce serait une énorme satisfaction pour la patineuse de St-Félicien, qui n'a pas réussi à gagner une médaille individuelle aux Jeux de Sotchi en 2014. St-Gelais et son fiancé Charles Hamelin, quadruple médaillé olympique, ont déjà fait savoir qu'il s'agit de leurs derniers Jeux olympiques. Ils sont prêts à fonder une famille et à écrire le prochain chapitre de leurs vies.

UNE PREMIÈRE — Les premières médailles de l'histoire olympique en curling mixte seront décernées, mardi, et les Canadiens John Morris et Kaitlyn Lawes sont aux premières loges. Le duo est déjà monté sur la première marche du podium olympique auparavant à des épreuves traditionnelles, mais il n'a jamais connu l'expérience comme équipe avant le tournoi de qualification en janvier. Après une défaite en ouverture, ils ont trouvé leur rythme et survolé le tournoi rotation.

ET DE DEUX — Le fondeur Alex Harvey est l'un des athlètes canadiens les plus occupés à Pyeongchang avec six épreuves à son horaire. Mardi, il s'aligne au départ du sprint messieurs, sa deuxième course des jeux. Le Canada n'a jamais remporté un médaille olympique chez les hommes en ski de fond et le résident de Saint-Ferréol-les-Neiges souhaite mettre fin à cette disette à Pyeongchang. Harvey est le champion du monde en titre du 50 km.

UN RETOUR — Depuis la dernière présence de Denny Morrison aux Olympiques, il a surmonté les sérieuses blessures subies lors d'un accident de motocyclette et subi un accident vasculaire cérébral. L'athlète de 32 ans, apparemment invincible, entreprend ses jeux mardi en disputant le 1500 mètres. Les Canadiens se souviennent de Morrison aux Jeux de Sotchi comme de celui qui a remporté la médaille d'argent au 1000 mètres quand son coéquipier Gilmore Junior lui a cédé sa place.