John Bowman sera de retour pour un an avec les Alouettes

L'ailier défensif disputera au moins une saison de plus avec les Alouettes de Montréal. Le vétéran de 35 ans a signé un nouveau pacte lundi.

Bowman, qui s'est joint à la formation montréalaise en 2006, est le meneur de l'histoire de l'équipe avec 121 sacs en carrière, ce qui le place au huitième de tous les temps dans la Ligue canadienne de football.

Le footballeur de six pieds trois, 250 livres disputera une 13e campagne avec les Alouettes. En 2017, il a mené le club avec neuf sacs, qui ont coûté 73 verges aux attaques adverses, un sommet dans la ligue. Il a de plus mis de la pression 27 fois sur les quarts en plus de récolter 36 plaqués défensifs.

Durant ses 12 premières saisons, il en a connu sept de 10 sacs ou plus et a inscrit au moins 30 plaqués défensifs à huit occasions, en plus de jouer un rôle clé des les conquêtes de la coupe Grey en 2009 et 2010.

L'athlète originaire de Brooklyn dans l'État de New York a été élu sur l'équipe d'étoiles de la division Est à sept reprises et a été nommé deux fois sur l'équipe d'étoiles de la LCF, en 2010 et en 2016.

En 200 matchs en carrière avec les Alouettes, l'ancien des Bulldogs de l'Université Wingate a été partant pour 194 de ces duels et a amassé 403 plaqués.