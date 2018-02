Claude Giroux, le premier de classe

NEW YORK — Claude Giroux (Flyers de Philadelphie), Johnny Gaudreau (Flames de Calgary) et Devan Dubnyk (Wild du Minnesota) sont les étoiles de la dernière semaine dans la LNH.

Le joueur de centre des Flyers a obtenu la première étoile avec trois buts et six points, il a aidé les Flyers à connaître une semaine sans tache de quatre victoires. Giroux a notamment inscrit un but et deux passes dans la victoire de 5-3 à domicile contre le Canadien, jeudi.

Le Franco-Ontarien de 30 ans totalise 64 points (18-46), à égalité au quatrième rang de la Ligue nationale à ce chapitre.

Gaudreau, un ailier gauche, a inscrit deux buts et récolté sept points. Les Flames ont remporté trois de leurs quatre matchs. Mardi dernier, il a fourni un but et deux mentions d'aide à Chicago, aidant les siens à l'emporter 3-2. Avec 66 points (18-48), l'Américain de 24 ans n'est devancé à ce niveau que par les 69 points de Nikita Kucherov, du Ligthning de Tampa Bay.

Le gardien Dubnyk a signé deux victoires en trois matchs, l'autre se terminant par une défaite en prolongation. Samedi, il a bloqué 44 tirs et a mérité son quatrième jeu blanc de la saison, le Minnesota battant les Hawks 3 à 0.

Âgé de 31 ans, le natif de Regina affiche un dossier de 22-10-4 et une moyenne de 2,60 en 38 matches, cette saison.