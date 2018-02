Ron Fournier chante «À l'an prochain!»

Mathématiquement parlant, le Canadien de Montréal peut encore espérer se qualifier pour les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Mais avec cinq équipes entre le Canadien (14e) et le huitième rang qui donne accès aux séries, bien des observateurs estiment que la cause est perdue.

C’est le cas de Ron Fournier qui a enregistré une autre chanson de circonstance, nommée À l’an prochain, sur la musique de Fly Me To the Moon.

On l’écoute….