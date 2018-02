Vraiment de mal en pis pour les Blackhawks

GLENDALE, Arizona - Max Domi a enfilé un but en plus de récolter une mention d'assistance et les Coyotes de l'Arizona ont infligé un cuisant revers de 6-1 aux Blackhawks de Chicago, lundi.

Les Coyotes ont mis un terme à une série de neuf défaites, tandis que les Blackhawks ont encaissé un sixième revers d'affilée.

Clayton Keller, Alex Goligoski et Tobias Rieder ont eux aussi obtenu un but et une mention d'aide. Antti Raanta a réalisé 37 arrêts pour les Coyotes, qui ont inscrit un sommet de concession cette saison en inscrivant six filets.

Il s'agit de la plus longue séquence de défaites des Blackhawks pour la présente campagne.

Alex DeBrincat a marqué le seul filet des Blackhawks, grâce à l'avantage d'un homme. Anton Forsberg a été contraint de céder sa place à Jeff Glass devant le filet de Hawks après avoir concédé trois buts en 13 tirs. Glass a accordé autant de buts en neuf lancers.