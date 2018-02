Boris Bede de retour avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont renouvelé les contrats du botteur Boris Bede, du demi défensif Tevaughn Campbell ainsi que des joueurs de ligne à l'attaque Matt Vonk et Xavier Fulton.

Bede reviendra pour une quatrième saison dans l'uniforme des Alouettes après avoir établi une nouvelle marque dans la LCF en maintenant une moyenne de 69 verges sur les bottés d'envoi en 2017.

L'athlète âgé de 28 ans a également réussi 29 de ses 35 tentatives de placement en plus de réussir 18 de ses 20 tentatives de convertis la saison dernière. Il a aussi cumulé 4506 verges sur 102 bottés de dégagement, conservant ainsi une moyenne de 44,2 verges par botté.

En 44 matchs en carrière dans la LCF, l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval a réussi 76 de ses 96 tentatives de placement. En 2015, l'athlète originaire de Toulon en France a été nommé la recrue de l'année chez les Alouettes, en plus de se faire élire sur l'équipe d'étoiles de la division Est.