Pierre-Luc Dubois inscrit le but déterminant pour les Blue Jackets (vidéo)

NEW YORK — Oliver Bjorkstrand et Pierre-Luc Dubois ont fait tourner le vent en avantage numérique au deuxième tiers, mardi, guidant les Blue Jackets de Columbus vers un gain de 4-1 face aux Islanders de New York.

Bjorkstrand et Dubois ont marqué à 6:02 et 19:03, suite au but de John Tavares en première période.

Brandon Dubinsky et Cam Atkinson ont complété le score, tandis que Zach Werenski a terminé le match avec trois passes.

Les Jackets ont tiré 51 fois, un sommet pour eux cette saison. Ils alignaient un deuxième gain d'affilée, après une séquence de 0-4-1.

Sergei Bobrovsky a fait 27 arrêts, une vingtaine de moins que Jaroslav Halak.

Depuis quatre matches, les Islanders ont vu leurs rivaux marquer lors de sept avantages numériques sur 12.

À voir

Sur cette vidéo, Jordan Eberle vise la lucarne avec son tir du revers en échappée, mais Sergei Bobrovsky parvient à le bloquer avec le manche de son bâton.